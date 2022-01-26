Не він "замовляє музику" в Хорватії, – Клімкін про скандальну заяву Мілановича

Володимиру Путіну частково вдається розхитувати трансатлантичну ситуацію у світі. Доказом цього є заява президента Хорватії Зорана Мілановича.

Його слова є неприємними та емоційними для українців. Про скандальну заяву в ефірі 24 каналу розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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Перейматись заявою Мілановича не треба

За його словами, попри емоційність, не треба особливо звертати увагу на слова хорватського президента.

Не він (Міланович – 24 канал) замовляє музику в Хорватії, а все ж таки прем'єр,

– наголосив Клімкін.

Він зауважив, що не треба перейматись словами тих, хто насправді фокусується на проросійській логіці. Потрібно зважати на те, що для роблять партнери – чи достатньо і чи є у нас достатній ступінь координації.

У переговорах потрібна єдність

"Я вже говорив про плани Еммануеля Макрона запропонувати деескалацію Путіну. Я б хотів, щоб Захід вів переговори, маючи єдність – як головний принцип, щоб не було американської, французької, німецької, італійської чи хорватської позиції", – зауважив він.

Поки трансатлантична солідарність, як вважає Клімкін, тримається, але є суттєві розбіжності у позиціях наших партнерів. "Це, звичайно, грає на руку Путіну", – додав він.

Клімкін розповів про заяву Мілановича: дивіться відео

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