"Не вирішені деякі питання": Зеленський пояснив необхідність нового закону про мобілізацію

Закон України про мобілізацію був ухвалений до війни. Він не відповідає реаліям, тому країна потребує нового законопроєкту.

Про це заявив Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024". Президент додав, що змін у питанні мобілізації хочуть не лише у керівництві, а й військові, передає 24 Канал.

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Зеленський пояснив потребу у новому законі про мобілізацію

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні триває загальна мобілізація. Втім, за словами Зеленського, чинне законодавство не відповідає реаліям, адже його укладали до війни.

Зміни пов'язані з тим, що не вирішені деякі питання, такі як питання строковиків, ротацій, удосконалених відпусток, скільки потрібно служити, скільки тренувань. Змінюються параметри, тому що закон про мобілізацію був до війни й здебільшого не відповідає реаліям,

– пояснив Зеленський.

Президент також наголосив, що дуже важливо проаналізувати, де частина людей, яка була мобілізована й призвана на службу, але не була на фронті. Це питання, як зауважив Зеленський, також необхідно розв'язати.

Коли можуть розглянути законопроєкт про мобілізацію

Новий законопроєкт про мобілізацію Верховна Рада схвалила у першому читанні ще 7 лютого 2024 року. Після голосування документ відправили на доопрацювання.

До 21 лютого 2024 року до тексту законопроєкту вносили правки. Як повідомила очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила, що до законопроєкту про мобілізацію подали понад 4000 правок – 3776 правок в електронному форматі та ще приблизно 500 правок – вручну.

Наразі профільний комітет продовжує розглядати усі правки. Голова ВР Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про мобілізацію внесуть на розгляд парламенту тоді, коли всі правки будуть розглянуті.

До слова, нардеп Олексій Гончаренко заявляв, що, попередньо, законопроєкт у другому читанні можуть розглянути 6 березня.