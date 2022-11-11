Не витримав напруги: Антонівський міст остаточно обвалився

Зранку 11 листопада у мережі почали з'являтися кадри зруйнованого Антонівського мосту. Українські військові кажуть, що росіяни підірвали його.

Деокупація Херсонщини продовжується. Віступаючи, вороги підривають за собою шляхи, щоб унеможливити просування українських військ.

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Місцеві жителі підтверджують, що міст обвалився

Офіційного підтвердження інформації про те, що Антонівський міст підірвали наразі немає. Однак місцеві жителі кажуть, що внаслідок вибуху міст було повністю зруйновано.

Обвалений Антонівський міст / Фото з соцмереж



Перші кадри Антонівського мосту після руйнування / Фото з соцмереж

Міст з'єднував два береги Херсонщини. Зауважимо, що ударів він почав зазнавати ще у серпні. Тоді вони були спрямовані на те, щоб вороги не могли переправляти через нього техніку та війська.

Херсонці підтверджують обвал мосту. У коментарі Суспільному вони розповіли, що вночі та зранку було "гучно".

Вночі було дуже гучно, але побачити, що там відбувається було не можливо. Вранці теж ми чули вибухи. Лише коли розсіявся туман побачили, що частина мосту обвалилась,

– розповіла жителька міста Оксана.

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У ЗСУ поки не підтвердили новин про руйнування мосту

Зранку 11 листопада російські пропагандисти почали стверджувати, що окупанти підірвали Антонівський міст і тепер його зруйновано вщент. Однак у ЗСУ не підтвердили цієї інформації.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону прокоментувала ситуацію з Антонівським мостом. Вона наголосила, що військова операція триває і розкривати її деталі не дозволено.

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Деокупація Херсонщини: актуальні новини

Наталія Гуменюк розповіла 24 каналу , що ситуація на звільнених територіях Херсонської області складна. За її словами, населені пункти пошкоджені від 40% до 80%.

, що ситуація на звільнених територіях Херсонської області складна. За її словами, населені пункти пошкоджені від 40% до 80%. Вона наголосила, що повертатися на деокуповані території поки рано. Зараз у цих містах та селах проводять стабілізаційні заходи та документують докази злочинів росіян.

Речниця додала, що вже вдалося знайти місця, де загарбники збирали місцевих проукраїнських активістів і жорстоко катували. Крім того, дуже багато територій залишається замінованими.

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