Не визнаємо незаконну анексію Криму Росією, – у ЄС занепокоєні мілітаризацією півострова
Джерело:24 канал
Європейський Союз надалі не планує визнавати незаконну анексію Криму. Голова Євроради Шарль Мішель закликав Росію зупинити насильницьку інтеграцію півострова.
Таку думку Мішель озвучив під час виступу на саміті Кримської платформи у Києві 23 серпня. Голова Європейської ради висловив позицію від усього ЄС.
Актуально У Києві стартував саміт Кримської платформи: онлайн-трансляція
"Ми не визнаємо незаконну анексію Криму і Севастополя Росією. Ми продовжуватимемо нашу політику невизнання і виступатимемо проти будь-яких порушень міжнародного права", – зазначив Мішель.
ЄС допоможе Україні
За словами політичного діяча, головною метою ЄС станом на зараз є недопущення легітимізації незаконної анексії Криму. Європейці планують допомогти Україні подолати наслідки окупації півострова Росією.
Голова Євроради наголосив, що питання Криму має залишатися на порядку денному у міжнародній спільноті. Він закликав Росію зупинити свою діяльність на півострові, яка продовжує започатковану анексію.
"Мілітаризація регіону викликає занепокоєння. Ми маємо протидіяти намаганням Росії насильницьки інтегрувати Криму у свої кордони", – акцентував Мішель.
Кримська платформа в Україні: що відомо
- Президент Володимир Зеленський повідомив про створення Кримської платформи у вересні 2020 року. Вона має об'єднати міжнародні зусилля довкола проблеми незаконної анексії півострова Росією.
- Кримська платформа стартувала 23 серпня у столичному виставковому центрі "Парковий". Учасниками саміту стали представники із 46 країн та організацій.
- Головними темами стали: невизнання спроби окупації Криму, мілітаризація Чорноморського регіону, пошук шляхів реінтеграції Криму, відновлення прав кримськотатарського народу.