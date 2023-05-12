Не втратили жодної позиції за тиждень і просунулись вперед, – Маляр про ситуацію в Бахмуті

Ситуація поблизу Бахмута динамічна: упродовж тижня нашим захисникам вдалось не лише не полишити жодну із позицій, а й просунутись вперед на 2 кілометри.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганни Маляр. Вона зазначила, що ворог поширює фейки про нестачу зброї, чим намагається виправдати реальну ситуацію своїх втрат та поразок у Бахмуті.

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Аналіз повідомлень показує, що для ворога це місто має надважливе значення. Майже сакральне. Як ворог висвітлює інформацію про бої у Бахмуті? Хвалить себе, розповідає про нібито успіх та вигадує сюжети про наше військове командування,

– зазначила Ганна Маляр.

Насправді ж, за її словами, ситуація протягом тижня така, що попри наявність зброї:

ворогу не вдалось реалізувати свої плани;

ворог зазнав великих втрат у живій силі;

наші оборонці просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 кілометри;

жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили.

До речі, в Інституті війни (ISW) зазначили, що російські війська, ймовірно, відмовилося від цілі оточення українських сил в Бахмуті.

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