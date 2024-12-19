"Не йдеться про Patriot": Зеленський заявив, що Україні потрібна ППО для захисту підстанцій

Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує 19 додаткових систем протиповітряної оборони для захисту підстанцій. Однак у цьому випадку не йдеться про комплекси Patriot.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію президента України у Брюсселі 19 грудня.

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Зеленський висловився про необхідність систем ППО

У Володимира Зеленського запитали, чи є вже певні просування щодо постачання систем ППО від НАТО.

Щодо 19 систем ППО. Ми говоримо тут не про системи Patriot, це дуже важливо ррзуміти. Це для підстанцій,

– наголосив глава держави.

За його словами, зараз Росія б'є по розподільчих підстанціях атомної генерації, яких понад 20 в Україні. Саме тому Україні потрібно 19 додаткових систем, щоб захистити цю мережу.

Тому це термінове питання. Є просування в цьому напрямку, вже підтверджено кілька систем, ми будемо їх отримувати,

– підсумував Зеленський.

Водночас, окрім цих 19 систем, потрібні також комплекси Patriot, які Україна використовує для захисту міст.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що західні союзники передадуть Україні 19 систем протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури.