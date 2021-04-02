Не захлиніться від злості, – Єрмак відповів опонентам з приводу розмови Байдена і Зеленського

Андрій Єрмак прокоментував розмову Володимира Зеленського і Джо Байдена. Глава Офісу Президента передав вітання усім, хто вигадував теорії змови та розганяв фейкові новини з цього приводу.

Керівник ОП звернув увагу на те, що нещодавно відповідав журналістам на питання про дзвінок очільників держав. За його словами, тоді він повідомляв, що розмова відбудеться найближчим часом.

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Президент Байден підтримує Україну в усьому, а його команда високо цінує все, що робить президент Зеленський у питаннях реформування країни. Джо Байден додав, що чекає можливості знову відвідати Україну, а також згадав свій виступ в українському парламенті,

– зазначив Андрій Єрмак.

Єрмак передав вітання опонентам

Глава Офісу Президента побажав продуктивного дня опонентам, "яким тепер доведеться вигадувати нові теорії змови та розганяти нові фейкові новини".

"Не захлиніться від злості всі, хто пережовував цю тему", – додав очільник ОП.

До слова, він також заявив, що 6 березня представить нового керівника Центру протидії дезінформації Поліну Лисенко представникам дипломатичних місій в Україні, експертам і громадським діячам у сфері медіа.

Розмова Зеленського та Байдена: головне

Розмова лідерів України та США відбулася 2 квітня. Політики обговорили нарощення російських військ на Донбасі та зусилля українського президента у боротьбі з корупцією.

Президенти погодилися, що реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України. Також політики обговорили важливість тісної співпраці США та України для стримування пандемії COVID-19.

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