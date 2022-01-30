Не зброєю, – у Бундестазі закликають вирішити конфлікт з Росією дипломатією

У Німеччині вкотре висловилися проти надання Україні зброї через загрозу ескалації. Мовляв, конфлікт слід вирішувати дипломатичним шляхом.

Завданням та роллю Заходу є "підтримувати мир, нехай і крихкий, і виступати посередником у врегулюванні". Про це заявив очільник парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх.

До теми У НАТО вкотре наголосили, що не введуть свої війська в Україну, якщо Росія нападе

Він наголосив, що постачання зброї Києву "цю роль не зміцнить".

Ми маємо наполегливо намагатися врегулювати конфлікт Росії та України шляхом дипломатії,

– сказав Мютценіх.

Політик також закликав готуватися до найгіршого, коментуючи ситуацію довкола України.

Німеччина відмовляється постачати Україні зброю: що відомо

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна не постачатиме Україні зброю. Це, мовляв, буде "не корисно". У відповідь очільник МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що такий крок "українці пам'ятатимуть десятиліттями".

У Берліні кажуть, що бояться ескалації конфлікту, яка може початись після того, як надійде озброєння. До речі, таку позицію уряду підтримують і пересічні німці. Водночас деякі країни Європейського Союзу її розкритикували.

Згодом Німеччина вирішила надати Україні 5 тисяч касок, а також допомогти добудувати бункер під Одесою.

Як держави допомагають Україні

Данія надасть Києву гроші для оборони від агресора, а також на проведення реформ. Крім того, країна може відправити зброю.

Канада схвалила рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 120 мільйонів доларів.

США відправили до Києва чотири партії військової допомоги. Зокрема, сучасне обладнання, боєприпаси та протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Це може вас зацікавити – коли та звідки нападе Путін: відео

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.