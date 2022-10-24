Не зможе вийти з ізолятора: суд взяв президента "Мотор Січі" під варту
Джерело:СБУ
За поданням СБУ суд взяв під варту президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва. Протягом наступних 60 днів він не зможе вийти з ізолятора.
Так, Шевченківський районний суд обрав міру запобіжного заходу для президента АТ "Мотор Січ".
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Протягом наступних 60 днів, поки слідчі СБУ здійснюватимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятора,
– мовиться у повідомленні.
Адвокат Богуслаєва каже, що ще не знає, чи подаватиме апеляцію. Він визначиться, коли обговорить це із клієнтом, тобто з президентом "Мотор Січі", повідомляють "Грати".
Дзюба – теж під вартою
Аналогічний запобіжний захід обрали для керівника одного із департаментів цього підприємства, якого також затримала СБУ.
Фігурантів підозрюють:
- у колабораційній діяльності;
- у пособництві державі-агресорці.
Досудове розслідування триває.
Що відомо про справу Богуслаєва
- 22 жовтня СБУ повідомила, що вручила підозру та затримала Богуслаєва. Ймовірно, він постачав Росії двигуни до ударних вертольотів.
- Пізніше Служба Безпеки опублікувала докази співпраці Богуслаєва з Росією. Виявилось, що чоловік навіть виправдовував удар по "Мотор Січі".
- Зокрема, опублікували аудіозаписи телефонних розмов посадовця, які підтверджують його співробітництво з ворогом.
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