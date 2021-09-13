Не зможуть сказати, що "їх там нема", – ТКГ про вибори до Держдуми на окупованому Донбасі

Якщо жителі окупованих територій України проголосують на виборах до Держдуми, Росія вже не зможе заявиляти, що "нас там нема". Тим часом бойовики продовжують змушувати людей голосувати.

Членкиня української делегації у Тристоронній контактній групі Тетяна Іванова в ефірі одного з українських телеканалів повідомила: окупанти тиснуть на студентів та держслужбовців. Люди голосуватимуть не через власне бажання, а тому, що це стане для них способом вижити.

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Водночас якщо це станеться, Росія більше не зможе заявляти, що її начебто нема на Донбасі.

Росія не зможе більше сказати ні в мінських переговорах, ні на міжнародних майданчиках або будь-яких інституціях, що "нас там немає",

– наголосила Іванова.

Політикиня також зауважила, що Україна звернеться до міжнародної спільноти, щоб інші держави також не визнали цих виборів.

Окупанти проводять "тренувальні вибори"

Тим часом бойовики проводять на окупованих територіях так звані "тренувальні вибори". Вони змушують місцевих найманців реєструватись та навіть їхати на дільницю.

Відповідні тренування відбуваються і на Донеччині, і на Луганщині.

Окрім того, окупанти проводять спеціальні службові наради та наказують бойовикам здійснювати жорсткий контроль.

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