Не зможуть сказати, що "їх там нема", – ТКГ про вибори до Держдуми на окупованому Донбасі

13 вересня 2021 , 19:01
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Джерело:

24 канал

Якщо жителі окупованих територій України проголосують на виборах до Держдуми, Росія вже не зможе заявиляти, що "нас там нема". Тим часом бойовики продовжують змушувати людей голосувати.

Членкиня української делегації у Тристоронній контактній групі Тетяна Іванова в ефірі одного з українських телеканалів повідомила: окупанти тиснуть на студентів та держслужбовців. Люди голосуватимуть не через власне бажання, а тому, що це стане для них способом вижити. 

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Водночас якщо це станеться, Росія більше не зможе заявляти, що її начебто нема на Донбасі. 

Росія не зможе більше сказати ні в мінських переговорах, ні на міжнародних майданчиках або будь-яких інституціях, що "нас там немає",
– наголосила Іванова.

Політикиня також зауважила, що Україна звернеться до міжнародної спільноти, щоб інші держави також не визнали цих виборів. 

Окупанти проводять "тренувальні вибори"

  • Тим часом бойовики проводять на окупованих територіях так звані "тренувальні вибори". Вони змушують місцевих найманців реєструватись та навіть їхати на дільницю.
  • Відповідні тренування відбуваються і на Донеччині, і на Луганщині. 
  • Окрім того, окупанти проводять спеціальні службові наради та наказують бойовикам здійснювати жорсткий контроль. 

Україна звернеться до світу

  • Верховна Рада проголосувала за звернення до світової спільноти через підготовку виборів на окупованому Донбасі та у Криму. "За" віддали свої голоси 318 народних обранців
  • Адресатами звернення стануть міжнародні організації, уряди, а також – парламенти інших країн
Автор: Мар'яна Бекало