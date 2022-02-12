Не знаю, чи буде вторгнення, але ніхто нікуди не планує їхати, – Венедіктова
Джерело:Укрінформ
Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що не знає, чи дійсно Росія невдовзі планує напасти на Україну. Однак всі працюють на своєму місці. Ніхто нікуди не планує вивозити родину.
До ймовірного нападу українці готові. Про це Венедіктова заявила на брифінгу у Харкові.
Читайте також Зеленський прокоментував інформацію про "вторгнення Росії наступного тижня"
Чи буде воно (вторгнення Росії – 24 канал) чи ні, чесно вам скажу, що я не знаю,
– сказала генпрокурорка.
Вона зазначила, що живе в Києві, діти – в Харкові. Венедіктова запевнила, що її сім'я нікуди не виїжджатиме. Генпрокуратура теж працюватиме у штатному режимі.
Готові до будь-яких ситуацій
Венедіктова зазначила, що останні 8 років Україна живе в стані війни. Тому готувались до різних сценаріїв завчасно.
"Пам'ятаєте, як деякі ексгенеральні прокурори посміювалися , що я видала наказ про "тривожну валізу". Я закінчувала університет внутрішніх справ, я звикла жити із "тривожною валізою" з того ще часу", – сказала Венедіктова.
Тому чиновниця додала, що це нормально, коли у правоохоронних органах керівники готові до розвитку будь-яких подій. Водночас Венедіктова закликала українців бути спокійними. Однак слід розуміти, що ситуація може розгортатися як завгодно.
Останні новини про загрозу нападу
- Останнім часом в інформаційному просторі побільшало повідомлень про ймовірний напад Росії. Американські та європейські ЗМІ 11 лютого навіть опублікували низку матеріалів з датами і напрямками атаки.
- Низка країн закликала громадян покидати Україну. Зокрема, США, Велика Британія, Чорногорія, Японія, Нідерланди тощо.
- МЗС просить українців не сіяти паніку, оскільки держава готова до будь-яких загроз. Президент Володимир Зеленський теж наголосив, що Україна вдячна за повідомлення США, однак наша розвідка працює.
- У Пентагоні звернулися до російського міністра оборони Сергія Шойгу. Його застерегли від нового нападу на Україну.
- Хоча напередодні Шойгу запевняв, що нападати не збирається.
Важливо – Низка посольств закликали громадян залишити Україну через загрозу вторгнення Росії: