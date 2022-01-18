Не знижує напруженість, – у Кремлі відреагували на постачання зброї Україні

Велика Британія розпочала постачати Україні легку протитанкову зброю. Це рішення викликало в Росії справжню істерику.

Речник Путіна Пєсков сказав, що такі поставки "не сприяють зниженню напруженості" між країнами. Про це він повідомив під час брифінгу, який відбувся 17 січня.

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На цьому прессекретар російського президента не зупинився й озвучив маразматичну заяву про те, що озброєння "часто є не тільки оборонними, а й наступальними".

Окрім цього, Пєсков намагався переконати, що у контексті постачання зброї з Великої Британії до України нібито згадувалися й переносні зенітно-ракетні комплекси.

Зброя для України з Британії

Олексій Резніков у своєму твітері наголосив, що високо цінує рішення Лондона надати новий безпековий пакет із легкими протитанковими оборонними системами озброєння.

Перші системи доставили у Київ 17 січня. Однак літакам Британії довелося оминути Німеччину.

Британці теж проведуть навчання, щоб допомогти ЗСУ розібратися у використанні озброєння.

Британський міністр оборони Бен Воллес наголосив, що наша держава отримає легкі протитанкові оборонні системи озброєння. Однак не уточнив, про яку саме зброю і яку її кількість мовиться.

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