Польща розкритикувала позицію США щодо санкцій проти "Північного потоку-2"

Позицію адміністрації президента США Джо Байдена щодо "Північного потоку-2" у Польщі назвали "не зовсім послідовною". Країна переконана, що наслідки реалізації проєкту вплинуть на майбутнє.
Голова Бюро міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський вирішив дистанціюватися від рішення США не вводити санкцій проти компанії, яка будує "Північний потік-2".
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Щерський наголосив, що він поділяє критику офіційного Вашингтона у бік проєкту. Однак польський політик вважає, що позиція США не допоможе розпочати з Росією діалог щодо проєкту.
Я переконаний, що в довгостроковій перспективі завершення "Північного потоку-2" діятиме на шкоду Європі, на шкоду євроатлантичним відносинам і матиме далекосяжні наслідки, які сьогодні все ще можна попередити,
– наголосив Щерський.
"Північний потік-2": останні новини
- Держдеп США повідомив, що Штати не введуть санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2" та її гендиректора Маттіаса Варніга.
- Верховна Рада 21 травня проголосувала за проєкт постанови звернення до Конгресу США з проханням запровадити санкції проти всіх учасників будівництва "Північного потоку-2". Наступний крок – Дмитро Разумков має забезпечити направлення звернення до Палати представників та Сенату Конгресу США.
- Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі наголосила, що коли Джо Байден обіймав посаду президента США, "Північний потік-2" встигли добудувати вже на 95%.