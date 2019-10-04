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      Не будемо закривати на це очі, – Гончарук про ФОПи та великий бізнес

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      В уряді повідомили, що великий бізнес не буде працювати через ФОПів
      В уряді повідомили, що великий бізнес не буде працювати через ФОПів / kmu.gov.ua

      Уряд не буде ігнорувати ситуацію, якщо великий бізнес використовуватиме спрощену систему оподаткування замість найму працівників на роботу.

      Так прем'єр-міністр України Олексій Гончарук відреагував на виступ співзасновника"Нової пошти" В'ячеслава Климова на бізнес-форумі 4 жовтня, пише "Ліга.Фінанси".

      Знайте більше: Гончарук анонсував проблеми для ФОПів

      Климов критикував ініціативу влади про запровадження обов'язкових касових апаратів для ФОПів-торговців.

      Якщо великий супермаркет прикривається ФОПом, якщо великий ресторан прикривається ФОПом, то ми на це закривати очі не будемо, – відповів на це Гончарук.

      Чому протестує "Нова пошта" і чи тільки вона?

      Керівники українських компаній"Нова пошта" та"Розетка" вважають, що підписання президентом України Володимиром Зеленським ухвалених Верховною Радою законів 1053-1 і 1073 є загрозою для бізнесу. Там переконані, що вони лише ускладнюють роботу підприємців. Ці законопроєкти вже ухвалила Верховна Рада. 

      • Законопроєкт №1053-1 вносить зміни до закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі.
      • Законопроєкт №1073 вносить зміни до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг.

      Для того, щоб ці закони набрали чинності, потрібний лише підпис Володимира Зеленського.

      Що передбачають ці зміни?Запуск в Україні роботи підприємців із електронними касовими апаратами (або РРО – реєстраторами розрахункових операцій). У такий спосіб законодавці хочуть вивести з тіні торгівлю товарами й послугами.

      Зокрема, торговельні підприємства мають бути звільнені від зобов'язання купувати класичні та громіздкі касові апарати – їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням, яке онлайн відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби. Однак також документ і передбачає розширення кола підприємців та підприємств, які ці РРО мати зобов'язані.

      Окрім того, має бути впроваджений так званий "кешбек". Він мав би сприяти детінізації обігу готівкових коштів, стимулюючи покупців отримувати фіскальні чеки. Якщо продавець порушив касову дисципліну, то покупець зможе розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.

      blog_ava
      Верховна Рада розглядає Програму дій уряду: онлайн-трансляція
      сьогодні
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Бізнес
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