Не тільки мама і дружина: як харківська гонщиця підкорила своєю майстерністю "чоловічий спорт"

Турботлива мама, любляча дружина та вправна гонщиця. Харків'янка Олена Кошеленко на власному прикладі довела, що жінкам усе під силу. За три роки участі у змаганнях було всяке – і в болотах застрягала, і під воду пірнала, і навіть "перекидалася" у авто. Та усе це лише сильніше заохочувало жінку долати все складніші і складніші траси, не раз лишаючи далеко позаду себе чоловіків.

У спорт Олена прийшла три роки тому. Перше змагання – й одразу перемога.

"Було страшно, але коли я сіла за кермо, вже все – страху немає. Ось йду вперед, нічого не бачу, ніяких перешкод. Мені так хотілося взяти цю точку, проїхати цю спецділянку. Мене адреналін переповнював. У мене ця жага була. Мені хотілося перемогти", – розповіла джиперка.

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Важливим для жінки було влитися в чоловічий колектив, аби одразу сприймали як повноправну членкиню команди. Олена у прямому сенсі виборола собі місце під сонцем гоночного світу. Сьогодні досвідчені водії з десятирічним стажем називають її справжньою героїнею цього спорту.

Запорукою успіху джиперка вважає підтримку рідних і, звісно, впевненість у своїй автівці. Відтак, постійно дбає про удосконалення своєї норовливої напарниці.

За плечима Олени – десятки непростих змагань та перемог. Та на досягнутому не зупиняється, постійно працює над собою.

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