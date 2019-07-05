Не український закон про мову загрожує міжнародному миру, а Росія, – дипломат

Закон про українську мову не загрожує міжнародній безпеці і не належить до компетенції Радбезу – лист із таким змістом надіслав постійний представник України при ООН Володимир Єльченко голові Ради Безпеки ООН.

Мовиться про Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Детальніше зміст листа пояснив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко у п'ятницю, 5 липня.

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Він написав: "ЗМІ запитують про лист Єльченка на адресу голови Радбезу ООН в контексті засідання 16 липня (його скликала Росія – 24 канал). Поясню. Як частина дипломатичного алгоритму 3 липня Україна офіційно поінформувала голову РБ ООН про те, що український закон про мову не загрожує міжнародному миру і безпеці та не має жодного стосунку до компетенції Ради Безпеки".

Наша позиція є чіткою: Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" є виключно внутрішнім питанням України,

– наголосив Ніколенко.

У цьому ж листі українська сторона звертає увагу на помітне загострення російсько-українського конфлікту. Ось воно мало б "насправді хвилювати Раду безпеки".

Попри щире бажання України досягти прогресу в політико-дипломатичному врегулюванні відносин, Росія продовжує ігнорувати взяті на себе зобов'язання: звільнення українських моряків та кораблів, дотримання режиму припинення вогню на Донбасі тощо. Варто згадати хоча б обстріли медичного персоналу. "Вважаємо, що на це насамперед має відреагувати Радбез ООН", – заявив Ніколенко.

Росія 2 липня повідомила, що скликає засідання Ради Безпеки ООН через український мовний закон. Це засідання попередньо заплановане на 16 липня. До слова, 20 травня з боку Росії така спроба вже була, проте тоді більшість членів Радбезу не підтримала пропозиції Росії. Цього ж разу формальним приводом стало набуття законом чинності.

Коли прийняли закон про мову та що він передбачає? 25 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про мову. Поправки до документа парламентарі розглядали на пленарних засіданнях майже два місяці – з 28 лютого. 15 травня Петро Порошенко, який обіймав тоді пост президента України, підписав мовний закон.





Що передбачає Закон "Про функціонування української мови як державної" / Інфографіка 24 каналу