"Небезпека не лише зі сходу": Маркарова наголосила на загрозі з Білорусі

28 грудня 2021 , 14:10
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Джерело:

LB.ua

У світі з'явилася проблема у вигляді зовнішньої політики Білорусі. Ситуація в державі є фактором великої напруги зокрема і для України.

Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова. За її словами, не можна підтвердити чи спростувати, що для Білого дому Білорусь – це плацдарм Росії для нападу для України.

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Ситуація в Білорусі – напруга для України

Водночас і Україна, і США із занепокоєнням спостерігають за тим, що відбувається в Білорусі:

  • розганяли мирні демонстрації;
  • відбулася протиправна посадка цивільного літака;
  • сталося стрімке зближення Білорусі з Росією у форматі Союзної держави;
  • відбулася міграційна криза на кордонах з Литвою та Польщею.

Це все, на її думку, є додатковим фактором напруги для світу і зокрема для нашої держави.

Фактор показав усім, що небезпека йде до України не лише зі сходу чи окупованого Криму, а й з півночі,
– наголосила Маркарова.

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Автор: Анастасія Мигидюк