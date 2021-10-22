Небезпека у повторенні інцидентів, – політолог про напад на будинок Жовкви

У будинок Ігоря Жовкви кинули "коктейль Молотова". Якщо це було замовлення, то потрібно з'ясувати, з яких причин його робили – з особистих чи політичних.

Адже якщо мотиви були політичними, то це має досить дивний вигляд. Адже заступник голови Офісу Президента не є дуже відомою людиною. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко.

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За його словами, можна припустити, що є вияви агресії проти всіх, хто є багатим або хто при владі. Але якщо мовиться про замовлення через інтернет, то це питання – до спецслужб.

В чому небезпека? В тому, що є повторення інцидентів,

– наголосив Фесенко.

Він зауважив, що з одного боку такі випадки є попередженням різним любителям "чорних" політичних технологій, з іншого – заклик до спецслужб.

"Треба працювати над попередженням таких інцидентів, не допускати їх. Дуже небезпечно, якщо виникне ланцюгова реакція", – пояснив політолог.

Одним із мотивом (нападу на Жовкву – 24 канал) може бути провокування дестабілізації. Цим можуть займатись і представники іноземних спецслужб. В будь-якому випадку це виклик для наших спецслужб і правоохоронних органів. В таких випадках вони повинні працювати на випередження. Володимир Фесенко Політолог

Нагадаємо, що наприкінці вересня невідомі обстріляли автомобіль помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Президент відреагував на замах та заявив, що такі дії є слабкістю.

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