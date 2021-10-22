Небезпека у повторенні інцидентів, – політолог про напад на будинок Жовкви
Джерело:24 канал
У будинок Ігоря Жовкви кинули "коктейль Молотова". Якщо це було замовлення, то потрібно з'ясувати, з яких причин його робили – з особистих чи політичних.
Адже якщо мотиви були політичними, то це має досить дивний вигляд. Адже заступник голови Офісу Президента не є дуже відомою людиною. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко.
До теми У двір будинку заступника Єрмака Ігоря Жовкви кинули "коктейль Молотова"
За його словами, можна припустити, що є вияви агресії проти всіх, хто є багатим або хто при владі. Але якщо мовиться про замовлення через інтернет, то це питання – до спецслужб.
В чому небезпека? В тому, що є повторення інцидентів,
– наголосив Фесенко.
Він зауважив, що з одного боку такі випадки є попередженням різним любителям "чорних" політичних технологій, з іншого – заклик до спецслужб.
"Треба працювати над попередженням таких інцидентів, не допускати їх. Дуже небезпечно, якщо виникне ланцюгова реакція", – пояснив політолог.
Одним із мотивом (нападу на Жовкву – 24 канал) може бути провокування дестабілізації. Цим можуть займатись і представники іноземних спецслужб. В будь-якому випадку це виклик для наших спецслужб і правоохоронних органів. В таких випадках вони повинні працювати на випередження.
Нагадаємо, що наприкінці вересня невідомі обстріляли автомобіль помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Президент відреагував на замах та заявив, що такі дії є слабкістю.
Політолог прокоментував напад на будинок Жовкви: дивіться відео
Головне про напад на будинок Жовкви
- У будинок заступника голови ОП вранці 22 жовтня кинули "коктейль Молотова".
- Як повідомляє поліція та Служба безпеки України, 25-річний чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю у двір будинку Ігоря Жовкви. На щастя, ніхто не постраждав.
- За інформацією правоохоронців, нападник не має роботи та постійного місця проживання, родом із Черкаської області.
- Як повідомив сам зловмисник, повідомлення про замовлення підпалу будинку невідомої йому особи він знайшов на одному з сайтів оголошень про роботу. Вказівки від замовника отримував через телеграм.
- За виконану роботу йому, мовляв, обіцяли заплатити 4 тисяч доларів, але після того, як інформація про напад з'явиться у ЗМІ.
- За словами речника президента Сергія Никифорова, вони розраховують на швидке встановлення замовників та мотивів нападу. Водночас такі спроби залякати владу є "жалюгідними".