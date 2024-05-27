Дрони атакували об'єкти неподалік резиденції Путіна у Геленджику

Уламки безпілотників впали неподалік розкішної резиденції Владіміра Путіна в Геленджику, що в Краснодарському краї Росії. Губернатор регіону традиційно заявив про "роботу ППО", проте розповів про нібито наслідки.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що вночі проти 27 травня уламки безпілотників впали у двох населених пунктах неподалік Геленджика. Перед цим росіяни писали про дрони в Орловській та Брянській області, пише 24 Канал.

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Що відомо про дрони у районі резиденції Путіна

Губернатор російського регіону заявив, що нібито "українські безпілотники" спробували атакувати цивільні об'єкти на території Геленджика. Усі дрони буцімто "збила" ППО.

У селі Криниця уламки одного з апаратів пошкодили недобудований будинок. У хуторі Джанхот безпілотник упав на дерева, пожежу загасили,

– пояснив російський посадовець.

Він уточнив, що нібито, за попередніми даними, постраждалих немає. На місці падіння працювали оперативні та спеціальні служби.

До речі, резиденція російського диктатора Путіна займає площу понад 17,5 тисячі квадратних метрів та дорівнює 26 футбольним полям. Саме такі дані у розслідуванні у 2021 році розповідала команда Навального. Варто зауважити, що:

у селі Криниця, де нібито впали уламки дрона, розміщені нові виноградники Путіна . Вони розташовані в протилежному від палацу боці, всього за 9 кілометрів. Називаються вони виноробне подвір'я "Старий Прованс";

. Вони розташовані в протилежному від палацу боці, всього за 9 кілометрів. Називаються вони виноробне подвір'я "Старий Прованс"; неподалік хутора Джанхот розміщений маєток і палац, збудовані, за даними розслідувань, також для Путіна.

У розслідуванні Навального мовилось, що на прилеглій території площею 7 тисяч гектарів розміщені виноградники та охотничі угіддя, якими керує російське ФСБ. Відомству офіційно належить маєток та територія в Геленджику, яку ФСБ нібито використовує для "дослідницької та освітньої діяльності".



Виноградники за 10 кілометрів від палацу / Фото з розслідування Навального



Виноградники Путіна праворуч від замку / Фото з розслідування Навального

Варто зауважити, що після публікації розслідування у Путіна заявляли, що нібито резиденція в Геленджику йому не належить і він "ніколи там не був".

До речі, у вересні 2023 року в Росії заявили, що нібито "дрони намагалися влучити по резиденції Путіна" біля Завидово у Тверській області. Росіяни традиційно заявили про роботу ППО.