Суддю Вищого адмінсуду України підозрюють у недекларуванні
Джерело:НАБУ
Завдяки розслідуванню правоохоронців стало відомо, що суддя Вищого адміністративного суду України не задекларувала у 2020 році усі необхідні відомості. Приховала вона нерухомість на суму близько 7,8 мільйона гривень.
Тож 3 січня детективи НАБУ і прокурори САП повідомили судді Вищого адміністративного суду України про підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації. Кваліфікували таке правопорушення за статтею 336-2 ККУ "Декларування недостовірної інформації".
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Що приховала суддя Вищого адмінсуду України
Так, правоохоронці виявили невнесення суддею до декларації за 2020 рік:
- двох земельних ділянок, вартістю по майже 1 мільйон кожна,
- двох будинків в передмісті Києва, вартістю 4 і 2 мільйони гривень відповідно.
Цією нерухомістю суддя та її чоловік користувалися упродовж вказаного року.
Хоч будинки офіційно і не введені в експлуатацію, однак є цілком придатними для проживання,
– підкреслили в НАБУ.
Правоохоронці зазначили, що оскільки місцеперебування служительки Феміди наразі не встановлено, то про підозру їй повідомили у порядку, зазначеному статтями 135 та 278 Кримінального процесуального кодексу України.
Що загрожує за недостовірне декларування
Зазначимо, що порушення частини 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України, за яким правоохоронці й кваліфікували дії судді, карається:
- штрафом від 3 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
- або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин,
- або обмеженням волі на строк до 2 років,
- з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Підозри через недостовірне декларування: останні новини
- Наприкінці 2022 року НАБУ оголосило підозру через недостовірне декларування депутату від "Слуги народу" Юрію Камельчуку. Він не вніс у відомості квартиру у Києві та дані про непогашений кредит.
- Також у грудні 2022 відповідну підозру повідомили детективи НАБУ разом із САП ще одному нардепу від "Слуги народу". Мовиться про Максима Пашковського, який "забув" вписати квартиру на Печерську. Вартість цієї нерухомості становить понад 1,9 мільйона гривень.
- Забуті доходи правоохоронці виявили також у деклараціях депутатки Наталії Королевської. Сума становить майже 50 мільйонів гривень.