Майже по всій Україні прогнозують негоду: де будуть грози, град і шквальний вітер
Джерело:Укргідрометцентр
У середу, 5 червня, майже всю Україну накриє негода. Синоптики попередили про грози, град і шквальний вітер.
Через негоду в усіх областях України, окрім Півдня й Запорізької області, оголосили штормове попередження. Варто наголосити, що негода була в країні й напередодні – 4 червня.
До теми Дощі та грози, а подекуди град та шквали вітру: прогноз погоди на 5 червня
Україну накриють грози з градом
Синоптики попередили, що у середу, 5 червня, майже всю Україну накриє негода. Так, в усіх областях, крім більшості районів південного сходу й півдня, будуть грози, а вдень у більшості районів Лівобережжя – подекуди град та шквали до 15 – 20 метрів за секунду.
Через це синоптики оголосили І рівень небезпечності – жовтий.
Штормове попередження 5 червня 2024 року / Карта Укргідрометцентру
Разом з тим, у східних, більшості центральних, південних областей та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тому українцям треба бути вкрай обачними при поводженні з вогнем на природі.
Пожежна небезпека 5 червня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода в червні
- Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що аномальної спеки в червні не варто очікувати. Хоча в деяких областях і пригріє до +23 градусів, втім, середня місячна температура в червні очікується в межах +19...+23 градусів. У гірських районах традиційно буде нижче – +16...+19 градусів.
- Водночас значні опади будуть в перший тиждень місяця – з 3 по 9 червня. Як прогнозує синоптик Ігор Кібальчич, опади розподілятимуться нерівномірно і найбільша їх кількість передбачається у західних та північних областях. Спостерігатиметься негода й на вихідних. Так, за прогнозом Кібальчича, у суботу, 8 червня, на Заході будуть зливи, грози й град.
- Що стосується найвищих температур у червні, то Кібальчич прогнозує до +36 градусів вже у червні. Така температура буде спостерігатися в південно-східних регіонах.
- У коментарі 24 Каналу метеорологиня Віра Балабух також розповіла, що найвища температура очікується в липні й першій половині серпня, особливо в південних і південно-східних областях.