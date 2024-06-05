Майже по всій Україні прогнозують негоду: де будуть грози, град і шквальний вітер

5 червня 2024, 10:13
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Джерело:

Укргідрометцентр

У середу, 5 червня, майже всю Україну накриє негода. Синоптики попередили про грози, град і шквальний вітер.

Через негоду в усіх областях України, окрім Півдня й Запорізької області, оголосили штормове попередження. Варто наголосити, що негода була в країні й напередодні – 4 червня.

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Україну накриють грози з градом

Синоптики попередили, що у середу, 5 червня, майже всю Україну накриє негода. Так, в усіх областях, крім більшості районів південного сходу й півдня, будуть грози, а вдень у більшості районів Лівобережжя – подекуди град та шквали до 15 – 20 метрів за секунду. 

Через це синоптики оголосили І рівень небезпечності – жовтий.


Штормове попередження 5 червня 2024 року / Карта Укргідрометцентру

Разом з тим, у східних, більшості центральних, південних областей та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тому українцям треба бути вкрай обачними при поводженні з вогнем на природі. 


Пожежна небезпека 5 червня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в червні

  • Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що аномальної спеки в червні не варто очікувати. Хоча в деяких областях і пригріє до +23 градусів, втім, середня місячна температура в червні очікується в межах +19...+23 градусів. У гірських районах традиційно буде нижче – +16...+19 градусів.
  • Водночас значні опади будуть в перший тиждень місяця – з 3 по 9 червня. Як прогнозує синоптик Ігор Кібальчич, опади розподілятимуться нерівномірно і найбільша їх кількість передбачається у західних та північних областях. Спостерігатиметься негода й на вихідних. Так, за прогнозом Кібальчича, у суботу, 8 червня, на Заході будуть зливи, грози й град.
  • Що стосується найвищих температур у червні, то Кібальчич прогнозує до +36 градусів вже у червні. Така температура буде спостерігатися в південно-східних регіонах.
  • У коментарі 24 Каналу метеорологиня Віра Балабух також розповіла, що найвища температура очікується в липні й першій половині серпня, особливо в південних і південно-східних областях.

Автор: Анжеліка Байбак