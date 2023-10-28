Загиблі, літають металеві конструкції та зникає світло: Київщину та інші області накрив буревій

Україну 28 жовтня накрила сильна негода. Найгірша ситуація на Київщині, проте й у інших регіонах відомо про масштабні наслідки, зокрема, про загиблих.

В Україні фіксують дощ та сильні пориви вітру, які, наприклад, у столиці та області досягають 28 метрів за секунду. Усе, що відомо про буревій у регіонах нашої держави – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Через негоду в Києві пошкоджено приміський вокзал

Двоє людей загинуло в Києві

На вулицях Києва вітер такої сили, що вириває дерева з коренем. Зокрема, на вулицях Пчілки та Симиренка вітер повалив багато дерев. Киян закликають триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.

Також дерево впало на вулиці Героїв Севастополя.

Дерево лежить на вулиці Києва: дивіться відео

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок падіння дерев в Подільському та Шевченківському районах Києва загинули 2 чоловіків, а в Оболонському районі поривом вітру відірвало частину металевої конструкції зупинки громадського транспорту та травмувало жінку.

У Києві через повалені дерева перекрили рух на вулиці Верхній Вал в напрямку Набережно-Хрещатицької.



У Києві дерева впали на проїжджу частину / Фото із телеграм-каналів

Крім цього внаслідок дощу та сильних поривів вітру в столиці пошкоджено:

один житловий будинок;

три кіоски;

чотири авто.

Зафіксовано 8 випадків падіння дерев на проїжджу частину. Одне дерево впало на трамвайні колії. Також зафіксоване падіння банера.

Вітер рухає смітники: дивіться відео

Біля старого кінотеатру "Тампере", що на Відрадному масиві, дерево упало на кіоск, у якому перебували люди. Двох людей вдалося дістати з-під уламків ще до приїзду швидких. На місці працюють рятувальники.

Через негоду у столиці збільшилась кількість ДТП. На вулиці Васильківській у Голосіївському районі сталась масштабна аварія за участі кількох авто. У ДТП постраждала й машина патрульної поліції.

ДТП у Києві: дивіться відео

Не обійшлося й без тих, хто вирішив заробити на негоді. Зокрема, різко підскочили ціни на таксі.



Ціни на таксі захмарні / Фото із телеграм-каналів

В Обухові внаслідок сильного вітру дерево впало на автомобілі, які рухалися дорогою.

Водій однієї з автівок зазнав незначних тілесних ушкоджень, йому надали медичну допомогу.



На Київщині дерево впало на авто / Фото із телеграм-каналів

Негода вирує й у інших областях

У Житомирі також падають дерева. Зокрема, на вулиці Огієнка. В області оголошено штормове попередження. Пориви вітру досягають 25 м/с, ІІ рівень небезпеки (помаранчевий).

У Сумській області через порив вітру на вулиці Петропавлівській у Ромнах на проїжджу частину впало дерево.

Негода вирує також в Черкасах. Зокрема, біля храму дерево ледь не впало на жінку.

У Черкасах впало дерево: дивіться відео

Підрозділи Головного управління ДСНС здійснили 16 виїздів на прибирання повалених дерев. Зокрема, у місті Черкаси та Черкаському, Золотоніському і Звенигородському районах. Також відомо, що вітром знесло зупинку у Червоній Слободі.



На Черкащині зупинку знесло негодою / Фото із телеграм-каналів

У Дніпрі гілка дерева впала на припарковане авто. Це сталося на куті вулиці Бородинської і Карла Лібнехта.



У Дніпрі вирує негода / Фото із телеграм-каналів

У Чернігові внаслідок ускладнення погодніх умов пошкоджені дахи, паркани, автівки.

Зокрема, як повідомив речник управління ДСНС в області Олександр Івченко, у Чернігові поблизу Ялівщини з проїжджої частини рятувальники прибирали дерево, яке впало на проїжджу частину. Біля Красної площі у будинку пошкоджений дах.

На Рівненщині буревій пошкодив старовинний Дубенський замок. На місці подій відпрацювали рятувальники. Вони зняли пошкоджені елементи та опустили їх на землю.

Ситуація на Заході країни

Відомо також про жертви на Хмельниччині.

У селі Клопотівці Вовковинецької громади на 42-річного чоловіка впало дерево й придавило його. Рятувальники дістали тіло постраждалого. На жаль, він загинув.

Від початку доби 28 жовтня рятувальники 7 разів виїжджали на ліквідацію наслідків негоди.

Львівщину накрив дощ та шкальний вітер.

На Івано-Франківщині у ніч з 27 на 28 жовтня внаслідок поривів вітру на дорогу впали 25 дерев. Рятувальники ліквідували наслідки негоди.

Зупинка потягів на Київщині та затримка окремих рейсів

У Ірпені через аварію на лініях електропередач зупинилися пасажирські потяги дальнього сполучення. Потяг Київ-Ужгород запізнюється на 4 години (мав прибути до Києва ще о 8:00 ранку).

В Укрзалізниці повідомили про затримку й інших рейсів. Зокрема, найбільше затримується потяг Івано-Франківськ - Харків – на 4 години 10 хвилин. Також понад 4 години мають затримки потяги Чернівці - Київ та Рахів - Київ. Залізничники на місцях з ночі оперативно ліквідовують наслідки та уможливлюють курсування поїздів.

Потяги, що затримуються:

№43/44 Івано-Франківськ-Черкаси (+4:16)

№1/2 Івано-Франківськ-Харків-Пас. (+3:41)

№3/4 Запоріжжя-1-Ужгород (+3:25)

№191/192 Київ-Пас.-Львів (+2:59)

№63/64 Харків-Пас.-Львів (+2:33)

№111/112 Ізюм-Львів (+2:33)

№755/756 Київ-Пас.-Луцьк (+2:08)

№31/32 Запоріжжя-1-Пшемисль Головний (+2:02)

№119/120 Запоріжжя-1-Львів (+1:49)

№113/114 Львів-Харків-Пас. (+1:26)

№119/120 Київ-Пас.-Хелм (+1:20)

№705/706 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+0:33)

Без світла лишилось понад 300 тисяч споживачів

Внаслідок сильних поривів вітру та дощів на Львівщині, Тернопільщині та Рівненщині знеструмлена низка населених пунктів.

За даними Міненерго, проблеми зі світлом виникли у 14 регіонах України. Знеструмлено 1045 населених пунктів у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Загалом без світла лишилось 306 тисяч абонентів.