Грози, град і шквали: де, коли і як довго вируватиме негода
- У частині областей оголошено штормове попередження. I рівень небезпечності, жовтий.
- Будуть очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду.
У частині областей України оголосили штормове попередження. Очікуються грози, град і посилення вітру.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Негода в Україні 25 травня
Вдень неділі, 25 травня, у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях вируватиме негода. Так, очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності, жовтий.
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У ДСНС наголосили, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та рух транспорту. Рятувальники закликали бути обережними.
До речі, синоптики прогнозували, що в найближчі 3 доби, 25 – 27 травня, у більшості північних, центральних і південних областей будуть короткочасні дощі, подекуди з грозами.
Удень на Житомирщині, Київщині, Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині та Одещині подекуди значні дощі, в окремих районах град. На решті території переважно без опадів.
На Лівобережжі місцями пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Вночі на Заході +4 – +11, удень +11 – +18. На решті території вночі +12 – +17 градусів, удень +21 – +28, але місцями в центральних, північних і південних областях +17 – +22 градуси.
Погода на червень 2025
За прогнозом Укргідрометцентру, у червні середня місячна температура передбачається в межах +19 – +23 градусів, у гірських районах +15 – +16 градусів. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.
Місячна кількість опадів очікується 45 – 82 міліметри, у Карпатах і подекуди на Прикарпатті 103 – 152 міліметри, що в межах норми.
До речі, абсолютний максимум, який фіксували в Україні за всю історію метеоспостережень у червні, сягає +32 – +38,5 градусів, в Одеській, Херсонській, Харківській і Луганській областях місцями +39 – +39,8 градуса, у Карпатах і горах Криму +25 – +33.
Абсолютний мінімум – +1 – +9 градусів, але у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Сумській, Харківській, Луганській та Дніпропетровській областях і гірських районах місцями 0,3 – -3,4 градуса, а на високогір'ї Карпат до -5 градусів.