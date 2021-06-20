Пік підтоплення в Ялті минув, але кількість зниклих безвісти й постраждалих зросла

20 червня 2021 , 10:37
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Джерело:

24 канал

В окупованій Росією Ялті, яка кілька днів була в полоні негоди, нарешті минув пік підтоплень. Попри це, кількість постраждалих від стихії зросла.

За даними російських ЗМІ, внаслідок негоди в Ялті постраждали вже 24 людини.

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Станом на 20 червня окупанти заявили 1 загиблого та 2 зниклих безвісти.

Наслідки негоди в окупованому Криму

Загалом окупаційна влада повідомила про:

  • 101 підтоплений будинок;
  • 7 211 абонентів залишилися без електроенергії;
  • 235 абонентів відключили від газопостачання.

Також окупаційна вдала евакуювала із затопленої Ялти понад 600 людей, з них 50 – діти. Майже 100 осіб доправили у пункти тимчасового розміщення.

Зверніть увагу! За інформацією ЗМІ окупантів, під час потужної зливи в Ялті загинув 26-річний чоловік. Його віднесло потоком дощової води.

Зауважимо, що раніше ватажок окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов назвав збитки від повені в Ялті катастрофічний.

Що відомо про негоду в Ялті

  • В окупований Росією Крим прийшли сильні зливи, через які вийшла з берегів річка Водоспадна. Надмірні опади спричинили повінь, за 6 годин випала місячна норма дощу.
  • Через це 18 червня окупанти оголосили в Ялті режим надзвичайної ситуації.
  • Місто закривали на в'їзд, жителям забороняли виходити на вулицю. Для того, щоб побороти наслідки дощів, залучили військових.
Автор: Альона Захарова