Затопило поля, воду відкачують з будинків: кадри наслідків негоди на Закарпатті
Джерело:ДСНС Закарпаття
Непогода призвела до масових підтоплень домогосподарств та автодоріг у Закарпатській області. Місцями надзвичайники вимушені застосовувати помпи для викачування води.
Вода у місцевих водоймах піднялася через рясні дощі. Також через непогоду повідомляли про відключення світла у деяких населених пунктах Заходу.
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Наслідки дощів в регіоні
Внаслідок рясних дощів на Закарпатті піднявся рівень води у водоймах. Це призвело до підтоплення сільськогосподарських угідь та дворогосподарства у всіх шести районах області. Наприклад, у Берегівському та Хустському районах площа підтоплених ділянок становить 440 гектарів. Вода сходить самопливом, місцями застосовують техніку.
Рятувальники та фахівці місцевих пожежних команд відкачують воду в підвальних приміщеннях житлових будинків та дворогосподарствах: в Ужгороді, місті Свалява, селі Кричово і селі Лази Тячівського та селі Богдан Рахівського районів,
– повідомили рятувальники.
Також вода підтопила два автошляхи місцевого значення між населеними пунктами Чорнотисово та Холмовец, а також є проблеми з проїздом дорогою між селами Великі Ком’яти та Шаланки. Підтоплено автодорогу Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів між містом Тячів та селом Бедевля, проїзд можливий.
У Рахівському районі через перезволоження ґрунту відбувся зсув опорної стіни приватного дворогосподарства у селі Розтоки. Будинок розташований неподалік транспортного мосту. Окрім цього обмежено рух великовагового транспорту через міст по ділянці дороги Рахів-Богдан-Луги біля села.
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Негода накрила Захід України
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