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Негода в останній день червня: у Києві зафіксували новий погодний рекорд

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30 червня у Києві зафіксували новий метеорекорд
30 червня у Києві зафіксували новий метеорекорд / Getty images

30 червня у Києві був зафіксований рекорд. В цей день у столиці випало найбільше опадів за останні майже 130 років.

Як звітують у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, перший місяць літа був доволі теплим, але вразив рекордом в останній день.

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Так, за даними спостережень метеостанції, середньомісячна температура повітря червня у Києві становила +20,6 градусів, а це на майже 2,5 градуса більше за кліматичну норму.

Найвища температура у перший місяць літа була зафіксована 22 червня, коли стовпчики термометрів піднялись до +30,7. А от найхолодніше було на початку місяця – 7 червня було зафіксовано всього +8,5 градуса.

Проте у червні погода у Києві здивувала зовсім не температурним рекордом.

В останній день першого місяця літа у столиці випало понад півметра опадів (68,3 міліметра). За даними спеціалістів цей показник є найбільшим за 128 років спостережень для цього дня.

Попередній рекорд 30 червня був зафіксований ще у далекому 1896 році. Тоді у Києві випало майже втричі менше опадів ніж тепер (26,8 міліметра).

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Теги: Рекорди Негода в Україні Погода Новини Києва Новини України
Джерело: 24 Канал
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