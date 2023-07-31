Ситуація напружена: як Білорусь допомагає мігрантам атакувати польських прикордонників
Джерело:Станіслав Жарин
На польсько-білоруському кордоні щодня відбуваються провокації. Білоруські прикордонники допомагають нелегальним мігрантам прориватися до сусідньої країни.
На тлі переміщення вагнерівців до Білорусі почастішали спроби незаконного перетину кордону із сусідньою Польщею. За словами, уповноваженого польського уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслава Жарина, ці спроби керуються безпосередньо білоруською владою.
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Прорив через кордон
Після того, як пролунали заяви Лукашенка про те, що вагнерівці мріють відвідати Варшаву та Жешув, зросла кількість охочих потрапити до країни нелегально.
Щодня іноземні мігранти з боку Білорусі намагаються прорватися на територію Польщі. Однак, зустрівши опір польських прикордонників, вони вдаються до помсти, до "дрібного шкідництва".
Провокатори починають просто таки атакувати їх усім, що потрапить під руку. У польських охоронців кордону летять бруківка, каміння та цегла.
Щоправда, Станіслав Жарин переконаний, що прикордонників атакують не випадково знайденими речами.
Знаряддя для атак цим людям постачають самі білоруські прикордонники.
Білоруські прикордонники курують напади мігрантів
Також вони постачають нелегалам необхідне обладнання, за допомогою якого можна перейти через огорожу на польському кордоні: це драбини та болторізи.
Крім того, бруківка, каміння та інші предмети, якими невдоволені мігранти штурмують поляків, теж біля кордону опиняються не випадково. Їх там навмисно залишають білоруські прикордонники.
Гібридна війна
Станіслав Жарин називає такі інциденти "гібридною війною" проти країни. Польщу намагаються розхитати зсередини штучно створеним міграційним натиском.
Він вважає, що це також частина російського плану з дестабілізації східного флангу НАТО.
Прогулянка вагнерівців до кордону з Польщею: що відомо
- На початку липня вагнерівці почали прибувати до Білорусі та розміщатися в польових таборах. 31 липня стало відомо, що до Білорусі прибула вже 13 колона з найманцями.
- 23 липня на зустрічі із Путіним в Санкт-Петербурзі Олександр Лукашенко розповів про те, що вагнерівці мріють поїхати на екскурсію до Польщі.
- 29 липня у Польщі повідомили, що сотня найманців почала рухатися у бік Сувальського коридору.
- У Польщі ставляться до загрози з боку білорусів серйозно. Так, там перекинули війська із заходу на схід. Втім, у країні вважають, що максимум на що здатні вагнерівці – це провокації. Відкритого нападу на Польщу не буде – Росія злякається воювати з НАТО.