Немає потреби вводити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю, – МВС
Джерело:24 канал
Наразі немає потреби вводити надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю областях. Однак до такого варіанту слід бути готовими.
Якщо буде потреба, парламент має бути готовим запровадити надзвичайний у прикордонних областях чи районах. Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив на засіданні Ради.
До теми Є можливість, що Росія через Білорусь відправлятиме мігрантів в Україну, – Монастирський
За словами міністра, правоохоронці оцінили комплекс ризиків та загроз міграційної кризи.
Зараз поки що такої необхідності немає,
– резюмував Монастирський.
Як МВС готується до захисту кордону від мігрантів
Попри загострення міграційної кризи на білорусько-польському кордоні, ситуація на кордоні України й Білорусі поки залишається стабільною. Щоправда, правоохоронці діють на випередження, аби уникнути можливого масового потоку мігрантів.
Монастирський розповів, що вже визначили 10 потенційно вразливих ділянок на кордоні, протяжністю у 270 кілометрів. До чергувань залучили 15 вертольотів, 2 літаки та 44 безпілотники. До слова, у разі агресивних дій мігрантів у деяких випадках прикордонникам дозволили використовувати вогнепальну зброю.
Що цьому передувало
- Наразі складну ситуацію спостерігають на білорусько-польському кордоні. Потік нелегалів у ЄС значно збільшився з 8 листопада. Тоді помітили кілька тисяч мігрантів із Сирії, Іраку та Ірану.
- На кордон виставили близько 13 тисяч польських військових. Згодом Польща повідомила, що білоруські силовики не впускають нелегалів назад.
- У Євросоюзі переконані, що мігрантів організовано звезли на кордон. Припускають, що до цього причетний самопроголошений президент Олександр Лукашенко.
- Нелегали ламають огорожу на кордоні та кидають каміння у силовиків. Є жертви. За час кризи загинули 12 мігрантів.
- Окрім того, серед нелегалів вже виявили перший випадок зараження коронавірусом.