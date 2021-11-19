Немає потреби вводити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю, – МВС

Наразі немає потреби вводити надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю областях. Однак до такого варіанту слід бути готовими.

Якщо буде потреба, парламент має бути готовим запровадити надзвичайний у прикордонних областях чи районах. Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив на засіданні Ради.

До теми Є можливість, що Росія через Білорусь відправлятиме мігрантів в Україну, – Монастирський

За словами міністра, правоохоронці оцінили комплекс ризиків та загроз міграційної кризи.

Зараз поки що такої необхідності немає,

– резюмував Монастирський.

Як МВС готується до захисту кордону від мігрантів

Попри загострення міграційної кризи на білорусько-польському кордоні, ситуація на кордоні України й Білорусі поки залишається стабільною. Щоправда, правоохоронці діють на випередження, аби уникнути можливого масового потоку мігрантів.

Монастирський розповів, що вже визначили 10 потенційно вразливих ділянок на кордоні, протяжністю у 270 кілометрів. До чергувань залучили 15 вертольотів, 2 літаки та 44 безпілотники. До слова, у разі агресивних дій мігрантів у деяких випадках прикордонникам дозволили використовувати вогнепальну зброю.

Що цьому передувало