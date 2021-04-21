У Росії нема рішення щодо розширення агресії, – Корнієнко про звернення Путіна

У "Слузі народу" прокоментували риторику президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів. На думку голови партії Олександра Корнієнка, вона свідчить про те, що у Кремля немає рішень щодо розширення агресії проти України.

Корнієнко наголосив, що у своєму послання Путін прямо не прокоментував їх військову присутність біля кордонів України. Проте те, що він казав, було досить загрозливим.

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Путін казав, що Росія жорстко реагуватиме на загрози

Натяки на те, що Росія буде жорстко реагувати на загрози, які сама ж вважає погрозами. Він говорив про" червоні лінії", які Москва буде визначати сама. Така риторика на фоні максимальної неконкретності Путіна свідчить про те, що у Росії, в крайньому разі, немає рішень про розширення агресії ,

– зауважив нардеп.

Загроза з боку Росії біля українських кордонів дійсно зберігається, каже Корнієнко, Це факт, який розуміють не лише у Києві, а й міжнародні партнери. Заступник голови фракції "Слуга народу" впевнений, що такої одностайної підтримки у 2014 році Україна не мала.

У Росії – масштабні внутрішні проблеми

Також політик звернув увагу на те, скільки часу Путін присвятив соціальним та фінансовим питанням Росії. Це дозволяє припустити, наскільки масштабні проблеми держави-агресора.

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Ця держава точно не може собі дозволити витрачати мільярди доларів на агресивну зовнішню політику і військові приготування. Але саме через масштаб соціальних і фінансових проблем продовжить залякувати, як сусідні народи, так і власне суспільство, витрачаючи на це ресурси,

– додав Корнієнко.

Коротко про звернення Путіна до Федеральних зборів:

Президент Росії Володимир Путін 21 квітня виступив з промовою до Федеральних зборів.

Під час свого звернення він зачепив тему України. Проте жодного слова про ескалацію ситуації на Донбасі та стягнення російських військ до українських кордонів він не сказав.

Натомість глава Кремля згадав про експрезидента Віктора Януковича. Мовляв, і Лукашенка, і Януковича у свій час хотіли вбити.

Глава держави-агресора також дорікнув Європі, яка не реагувала, коли в Україні відбувався "державний переворот".

У "Слузі народу" наголошують, що Україна не відходить від свого пріоритету – вирішення конфлікту на Донбасі дипломатичним шляхом.