Немає даних, що Медведчук перетнув кордон, – Венедіктова
Джерело:"Українська правда"
В Офісі генпрокурора мають кілька версій, де може ховатися нардеп-втікач Віктор Медведчук. Його шукають у багатьох містах. Даних, що він виїхав за кордон, немає.
Всі версії відпрацьовують. Про це розповіла генпрокурорка Ірина Венедіктова. Наразі не можна сказати, що Медведчук десь в Москві і ми не доберемося до нього.
До речі Суд схвалив арешт Віктора Медведчука
Журналісти запитали, чи справді для пошуку Медведчука створили спеціальну групу з працівників СБУ та генпрокуратури. Венедіктова наголосила, що це конфіденційна інформація.
Слідчі дії тривають. Можу лише частково підтвердити вашу інформацію про те, що є група людей, які розшукують і проводять слідчі дії. Обшуки проходять у багатьох містах, не буду казати де,
– додала генпрокурорка.
Як Медведчук втік з-під домашнього арешту
За словами Венедіктової, одна з версій їй відома. Це перевіряють у межах кримінального провадження.
Генпрокурорка обіцяє розповісти, коли матиме дані про людей, які реально винні у тому, що він утік.
Чи може Медведчук бути за кордоном
Якщо Медведчук перетнув кордон, це, звичайно, був незаконний перетин.
"Тому офіційних даних, що він перетнув кордон у нас немає. Їх не могло і бути, тому що це історія поза законом", – підсумувала генпрокурорка.
Що відомо про втечу Медведчука
- Кум Путіна втік з-під домашнього арешту після початку війни РФ проти України.
- Медведчук сидів під арештом, бо його підозрюють у державній зраді. Справа стосується закупівлі вугілля з окупованих територій.
- Журналісти писали, що він може переховуватись у колег з ОПЗЖ, а його яхту бачили у Хорватії.
- До речі, після цього на території маєтку Медведчука в Пущі-Водиці провели обшуки. Знайшли справжній залізничний перон, а на пероні – вагон-ресторан.
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