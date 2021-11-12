Немає "міграційної кризи у Білорусі", є гібридна війна Росії проти Європи, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що Росія розпочала новий етап гібридної війни проти Європи. Кремль використовує різні види гібридної зброї. Зокрема, газ, міграційні потоки, залякування та пропаганду.

Глава Міністерства закордонних справ України Кулеба заявив, що безпека стане пріоритетною темою його переговорів у Брюсселі. Москва намагається створити проблеми, а згодом – змусити решту світу вирішувати їх спільно з собою.

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Немає зараз жодної так званої "міграційної кризи у Білорусі". Є гібридна війна Росії проти Європи,

– наголосив Кулеба.

Глава МЗС також наголосив, що під час переговорів у Брюсселі обговорюватиме практичні кроки підтримки України з боку наших партнерів.

За словами Кулеби, це відбудеться на тлі ситуації вздовж українського кордону в зоні збройного конфлікту на Донбасі, на території тимчасово окупованого Криму та в Придністровському регіоні Молдови.

Мігранти прорвались через польський кордон

Мігрантам з Білорусі 12 листопада вдалося прорватися через польський кордон у "Кузниці". Пресслужба Міноборони Польщі повідомила, що кілька десятків мігрантів відразу затримали польські силовики.

Білоруські ЗМІ тим часом повідомляли: нелегальні мігранти покинули табір.

Окрім того, спробу прорватися через кордон мігранти здійснили також у пункті пропуску "Брузгі".