Немає ознак, що Білорусь планує стати активним учасником війни в Україні, – Пентагон

Збройні сили Білорусі не мають намір брати участь у повномасштабній війні в Україні, вважає Міністерство оборони США. Цю заяву там озвучили на тлі раптової перевірки їхньої боєздатності.

Таку інформацію повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, передає "Укрінформ". Він переконаний, що Білорусь не візьме активної участі у повномасштабному воєнному вторгненні Росії в Україну.

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Наразі немає ознак, що Білорусь має намір стати активним учасником війни в Україні,

– заявив Кірбі.

Водночас речник Пентагону сказав, що не коментуватиме хід військових навчань у Білорусі.

Журналісти видання "Беларускі Гаюн" проаналізували дані та вивели статистку, згідно з якою від початку повномасштабного вторгнення Росії з території Білорусі по Україні запустили щонайменше 631 ракету.

Що відбувається у Білорусі

Нагадаємо, що нещодавно міністерство оборони Білорусі заявило, що Збройні сили Білорусі розпочали перевірку сил реагування. Там зазначили, що під час цієї перевірки підрозділам і військовим частинам потрібно відпрацювати питання приведення в бойову готовність, виконання маршу у призначені райони та виконання навчально-бойових задач.

Зазначається, що очевидці помітили рух колон військової техніки по території Білорусі. Відповідні фото виклали в мережу 4 травня. У складі колони було близько 25 – 30 одиниць техніки. Серед них – ракетні установки 5П85 і РЛС для підсвічування цілі 5Н63 з центром бойового управління. Вони рухались у сторону України та Литви.

У розвідці Міністерства оборони Великої Британії вважають, що Росія, ймовірно, намагається створити картинку загрози для України. Росіяни прагнуть, щоб українські сили були зосереджені на Півночі та зменшили свою кількість на Сході та Півдні.

Згодом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь нікому не може загрожувати, адже знає, хто їм "протистоїть" та додав, що розв'язувати конфлікт на Заході – не в його інтересах.

Незабаром білоруський диктатор Лукашенко дав інтерв'ю інформаційній агенції Associated Press, у якому заявив, що Білорусь "не має наміру брати участь у спеціальній операції збройних сил Російської Федерації в Україні".

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