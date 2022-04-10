Ненависть має програти: Зеленський опублікував нові фото знищених війною міст
Джерело:Телеграм Володимира Зеленського
Володимир Зеленський 10 квітня опублікував нові фото знищених війною міст. Український лідер наголосив, що ненависть має програти, а свобода – перемогти.
Президент зауважив, що спершу це має статися в Україні. А далі – всюди, де тиранія ще спробує підняти голову.
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Ненависть має програти. Свобода має перемогти. Спочатку – в Україні, а далі – всюди, де тиранія ще спробує підняти голову,
– наголосив Зеленський.
Зеленський опублікував нові фото знищених війною міст / Світлини Paula Bronstein, Oleg Petrasiuk, Roman Pilipey, Vadim Ghirda
Зеленський також розповів, що кожна сім'я щось втратила через війну. Є люди, які втратили своїх дітей. Президент наголосив: він не думає, що цих людей задовольнить будь-який мир і на будь-яких умовах в будь-який час. Бо це – велика рана.
Однак необхідно боротися заради життя. Зеленський зауважив, що війну важливо зупинити, але емоційно це буде складно зробити.
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