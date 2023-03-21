Може стати "другим Бахмутом": влада закликає жителів Авдіївки терміново виїхати з міста

Українська влада закликає мешканців Авдіївки у Донецькій області терміново покинути місто. Адже росіяни там обстрілюють житлові квартали та цивільну інфраструктуру.

Попри це, в Авдіївці досі залишаються майже 1900 людей. Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів у ефірі телемарафону, що з них семеро – діти, повідомляє 24 Канал.

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Людей закликають виїхати з Авдіївки

Віталій Барабаш розповів, що останніми днями ще більше людей виїжджають з Авдіївки. Тільки за три тижні виїхали майже 180 людей. Адже у місті буває до 40 обстрілів на добу та 12 ракетних ударів.

Місцева влада вкотре радить місцевим жителям не ризикувати своїм життям і життям своїх рідних й евакуюватися до більш безпечних регіонів України,

– заявили в Мінреінтеграції.

В міністерстві запевнили, що:

внутрішньо переміщених осіб розмістять у безплатних прихистках;

їм нададуть фінансову, гуманітарну і психологічну допомогу, соціальний супровід.

Як можна евакуюватись з Авдіївки

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, що для евакуації можна звернутись:

за номерами гарячої лінії – (098) 890-33-18;

для тяжкохворих та осіб з інвалідністю – (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24;

гарячої лінії Мінреінтеграції – 15-48;

написати Мінреінтеграції у месенджери за номером – (096) 078-84-33.

Яка ситуація в Авдіївці

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський заявив, що Авдіївка може стати "другим Бахмутом", адже російські загарбники намагаються оточити місто. Проте Олексій Дмитрашківський запевнив, що не все так гаразд у російських підрозділах, які атакують на цьому напрямку.

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що росіяни, ймовірно, можуть збільшувати темп бойових дій на північ від Авдіївки, щоб створити умови для оточення міста. Також вороги залучають більше авіаційних підрозділів.

У ISW вважають, що ворог вдається до таких дій, оскільки загальний російський весняний наступ, ймовірно, наближається до кульмінації. Саме тому Кремль може активізувати зусилля, щоб досягти навіть незначних успіхів, перш ніж втратить ініціативу в Україні. Окрім того, збільшення темпів російських операцій у районі Авдіївки призвело до значних втрат в росіян.