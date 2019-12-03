17:03
3 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:23, 2 грудня
      Вєсті.UA
      19:27, 2 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Наші гроші
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ СНІГ В УКРАЇНІ

      Неофіційний радник: як Корбан контролює бюджет Дніпра

      Наші гроші 161 Читать новость на русском

      Щороку п'ять мільярдів з бюджету Дніпра витрачається на те, щоб у місті ремонтувались дороги, їздив транспорт, будувались сквери, не текли дахи будинків і їздили ліфти. На який відсоток цієї суми справді покращується життя дніпрян – ніхто не знає краще за самих дніпрян.

      Поламані ліфти, діряві дахи, ледь дихаючі тролейбуси, невивезене сміття. Цим мають займатися департаменти міськради та комунальні підприємства. Вони мають оголосити тендер і знайти тих, хто найякісніше і найдешевше виконає роботи. 

      У попередньому випуску: Дніпровські чиновники таємно "узгоджують" питання з Корбаном

      Тендери в місті Дніпро

      Тендери у Дніпрі розігруються поміж спорідненими фірмами, суми на виконання підрядів завищуються у рази. А інколи ті, хто отримують гроші за ремонт або установку ліфта, взагалі нічого не роблять. Потім порушують кримінальне провадження. Нині їх на комунальних підприємствах Дніпра – десятки. Потім оголошується новий тендер. Люди з адміністрації, незважаючи на те, що вони вже є учасниками кількох кримінальних справ, знову обирають фірми, які теж фігуранти цих кримінальних справ, і перераховують їм нові порції з міського бюджету.

      Візити до офісу Корбана

      Друге вересня. Понеділок. Традиційно – день нарад. 13.00. До офісу Корбана в "Амстердамі" одночасно заїжджають Мерседес і Ленд Крузер. З них виходять троє чоловіків і швидко йдуть до офісу. Це авто належить фірмі "Бромтерм". Її власник - Володимир Дубінський. Володимир і його брат Леонід – найскандальніші бізнесмени Дніпра. Вони контролюють десятки фірм, які регулярно перемагають на міських тендерах і отримують мільярди з міського бюджету.

      Володимир Дубінський
      Володимир Дубінський – власник фірми "Бромтерм"

      Пов’язані з Дубінськими фірми неодноразово ставали фігурантами журналістських розслідувань. Мешканці будинків, які "ремонтували" ці фірми безліч разів запевняли, що насправді в них нічого не ремонтували. За фактом діяльності компанії відкрито десятки кримінальних проваджень.

      Привласнення бюджетних коштів шляхом завищення цін на ремонтні роботи, відмивання грошей через фірми з ознаками фіктивності, змову з посадовими особами, які відхиляють найбільш економічно вигідні пропозицій на користь їх фірм?
      – прокоментувала журналістка Дарина Твердохліб.

      Компанії з орбіти Дубінських за останні чотири роки отримали від дніпрян понад два мільярди гривень. 

      Дубінський ремонт
      Стан будинку, ремонт у якому виконувала фірма Дубінських

      За словами мера Дніпра Бориса Філатова, він не перетинається у своїй професійній діяльності з Дубінськими: "Я працюю не з братами Дубінськими. Я взагалі ні з ким не працюю. Профільний департамент працює з підрядниками і бізнесовими структурами, які є в місті". 

      Борис Філатов
      Міський голова Дніпра – Борис Філатов

      Геннадій Корбан підтверджує, що Володимир Дубінський відвідує його офіс: "Давайте з приводу Дубінських. Так, справді, Володимир Дубінський іноді приїжджає. Оскільки він є крупним бізнесменом, який традиційно, історично працює з бюджетними організаціями з обслуговування територій". За його словами. На запитання, чому до вас їздить Дубінський, Корбан дає чітку відповідь: "оскільки він є фігурантом тендерів з обслуговування території, яку розігрують комунальні підприємства, чи з ремонтів ліфтів, чи з ремонтів дворів, то я вимагаю певної якості тут, тому іноді викликаю його особисто".

      Геннадій Корбан
      Геннадій Корбан

      Пояснити причини приїзду Дубінських може ось це авто з кортежу. Машина належить Департаменту Житлово-Комунального господарства Дніпра. Це саме той департамент, у якого фірми Дубінського виграють мільйонні підряди. Представники департаменту в одному кортежі з Дубінським їдуть до Корбана.

      авто дубінський корбан
      Автомобіль Департаменту житлово-комунального господарства Дніпра

      Очолює департамент Владислав Грицай. Чиновника підозрюють у корупційних схемах при встановленні ліфтів. Мер міста підтверджує наявність кримінальної справи на Грицая, однак зазначає, що його влаштовує посада очільника департаменту: "Ситуація дуже проста: наприклад, я можу скористатися тим, що пишуть ніби він "ворюга", і звільнити його за статтею. Але вже завтра він піде в ЄСПЛ (Європейський суд з прав людини – 24 канал)" і він відновиться. 

      Владислав Грицай
      Грицая звинувачують у корупційних схемах

      Протягом двох тижнів після одночасного візиту представників департаменту ЖКЖ і Дубінського до Корбана, компанії останнього вчергове виграють тендери на ремонт дахів і теплових мереж в Дніпрі на 20 мільйонів гривень.

      Паркувальний бізнес

      Паркомісця належать місту і раніше обслуговувались комунальним підприємством "Міськавтопарк". У 2016 дніпровські парковки вирішили передати в управління приватним компаніям. Міська влада заявила, що веде переговори з іноземними інвесторами з Європи. На конкурс виставили найбільш прибуткові парковки. Перемогли не естонці, не литовці, не серби. Цей бізнес забрав собі кіпрський офшор . Офіційного власника якого не знає навіть його ж головний бухгалтер. 

      Читайте також: Друзям все, а ворогам – закон: Богдан отримав безкоштовну державну охорону, на яку не має права

      Обслуговування, за яке кіпріоти отримують 90% вартості паркування, полягає у встановленні паркоматів і нанесенні розмітки. Навіть зарплату паркувальникам платить місто. З тих 10% ціни, які йому перепадають. Фактично, парковки віддали безкоштовно. Все свідчить, що за фірмою стоїть цілком відомий патріот.

      Після оголошення планів з передачі парковок кіпрська фірма зареєструвала українську "дочку". Яка і перемагла на тендері. Фірма зареєестрвоана просто за адресою комунального підприємства "Міськавтопарк", в якого відібрали парковки. Директор "Міськавтопарку" Сергій Писаренко. Директори "кіпрської доньки" постійно міняються. Але це завжди люди, пов'язані з Писаренком.

      Графіка
      Схема управління паркувальним бізнесом у Дніпрі

      А вирішує питання щодо просуванню "схеми" близький товариш Писаренка – Герман Назаренко. Він наносить Корбану регулярні візити. До прикладу, 9 вересня Назаренко виходить з офісу Корбана після кількагодинного засідання. Сідає в лендкрузер, записаний на фірму тестя, екснардепа Юрія Берези.

      Герман Назаренко
      Герман Назаренко неодноразово відвідував офіс Корбана

      Сам Геннадій Корбан підтверджує візити Назаренка. Вони познайомились, коли Назаренко запропонував Корбану оптимізувати паркування у Дніпрі. Натомість сам Герман Назаренко повністю спростовує всі візити в "Амстердам". Варто зазначити, що офіційно жодного паркувального бізнесу у Назаренка немає.

      Комунальники, які їздять до Корбана – фігуранти десятків кримінальних проваджень по розкраданню бюджетних коштів. Зокрема у справі тендерів з "Дніпромонтажем". Сам Геннадій Корбан ставиться до цього по-філософськи. За його словами, електро, комунальні підприємства до нього не прїжджають, тільки Ігор Маковцев (директор Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради – 24 канал).

      Ігор Маковцев
      Ігор Маковцев

      Весь шлях бюджетних грошей – від тих, хто контролює збір податків, узгоджує план бюджету, голосує за цей бюджет – до тих, хто отримує ці гроші, і в результаті до тих, хто їх витрачає. Всі ці люди проходять через цей кабінет на Дніпровській Набережній – офіс позаштатного радника. Про ці зустрічі можна дізнатись лише провівши десятки днів у спостереженні, про їхні результати не дізнатися з офіційних джерел.

      Приїжджати на звіти до бізнесмена з посадою "друг мера міста" наче входить до кола обов’язків місцевих чиновників – від найвищого рівня і до найдрібнішого. А бізнесмени, які є частими гостями, попри купу кримінальних проваджень, продовжують роками отримувати бюджетні гроші на найбільш прибуткових підрядах у місті. 

      Елітні авто та маєтки: як живе головний лікар Львівської обласної лікарні Михайло Гичка
      сьогодні
      107936
      Автор: Денис Бігус
      Теги: Новини України Гроші Новини Дніпра Геннадій Корбан Борис Філатов Корупція Розслідування Бюджет Наші гроші
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Перезапуск ДБР: яка роль Зеленського у подальшій роботі відомства
      Артем Овдієнко 13
      сьогодні , 16:37 Інвалідність – не діагноз: 9 вражаючих історій успіху, які вас здивують
      Юліана Вінтюк 2414
      сьогодні , 12:06 Як роздрукувати якісні фото вдома: корисні поради
      521
      сьогодні , 15:32 Відпочинок в Італії: добірка найцікавіших місць, які має побачити кожен
      Марія Лелека 521
      сьогодні , 15:00 Почему именно Лукашенко и Зеленский решают судьбу Путина
      Блог Медіа 2067
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук