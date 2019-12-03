Неофіційний радник: як Корбан контролює бюджет Дніпра

Щороку п'ять мільярдів з бюджету Дніпра витрачається на те, щоб у місті ремонтувались дороги, їздив транспорт, будувались сквери, не текли дахи будинків і їздили ліфти. На який відсоток цієї суми справді покращується життя дніпрян – ніхто не знає краще за самих дніпрян.

Поламані ліфти, діряві дахи, ледь дихаючі тролейбуси, невивезене сміття. Цим мають займатися департаменти міськради та комунальні підприємства. Вони мають оголосити тендер і знайти тих, хто найякісніше і найдешевше виконає роботи.

У попередньому випуску: Дніпровські чиновники таємно "узгоджують" питання з Корбаном

Тендери в місті Дніпро

Тендери у Дніпрі розігруються поміж спорідненими фірмами, суми на виконання підрядів завищуються у рази. А інколи ті, хто отримують гроші за ремонт або установку ліфта, взагалі нічого не роблять. Потім порушують кримінальне провадження. Нині їх на комунальних підприємствах Дніпра – десятки. Потім оголошується новий тендер. Люди з адміністрації, незважаючи на те, що вони вже є учасниками кількох кримінальних справ, знову обирають фірми, які теж фігуранти цих кримінальних справ, і перераховують їм нові порції з міського бюджету.

Візити до офісу Корбана

Друге вересня. Понеділок. Традиційно – день нарад. 13.00. До офісу Корбана в "Амстердамі" одночасно заїжджають Мерседес і Ленд Крузер. З них виходять троє чоловіків і швидко йдуть до офісу. Це авто належить фірмі "Бромтерм". Її власник - Володимир Дубінський. Володимир і його брат Леонід – найскандальніші бізнесмени Дніпра. Вони контролюють десятки фірм, які регулярно перемагають на міських тендерах і отримують мільярди з міського бюджету.



Володимир Дубінський – власник фірми "Бромтерм"

Пов’язані з Дубінськими фірми неодноразово ставали фігурантами журналістських розслідувань. Мешканці будинків, які "ремонтували" ці фірми безліч разів запевняли, що насправді в них нічого не ремонтували. За фактом діяльності компанії відкрито десятки кримінальних проваджень.

Привласнення бюджетних коштів шляхом завищення цін на ремонтні роботи, відмивання грошей через фірми з ознаками фіктивності, змову з посадовими особами, які відхиляють найбільш економічно вигідні пропозицій на користь їх фірм?

– прокоментувала журналістка Дарина Твердохліб.

Компанії з орбіти Дубінських за останні чотири роки отримали від дніпрян понад два мільярди гривень.



Стан будинку, ремонт у якому виконувала фірма Дубінських

За словами мера Дніпра Бориса Філатова, він не перетинається у своїй професійній діяльності з Дубінськими: "Я працюю не з братами Дубінськими. Я взагалі ні з ким не працюю. Профільний департамент працює з підрядниками і бізнесовими структурами, які є в місті".



Міський голова Дніпра – Борис Філатов

Геннадій Корбан підтверджує, що Володимир Дубінський відвідує його офіс: "Давайте з приводу Дубінських. Так, справді, Володимир Дубінський іноді приїжджає. Оскільки він є крупним бізнесменом, який традиційно, історично працює з бюджетними організаціями з обслуговування територій". За його словами. На запитання, чому до вас їздить Дубінський, Корбан дає чітку відповідь: "оскільки він є фігурантом тендерів з обслуговування території, яку розігрують комунальні підприємства, чи з ремонтів ліфтів, чи з ремонтів дворів, то я вимагаю певної якості тут, тому іноді викликаю його особисто".



Геннадій Корбан

Пояснити причини приїзду Дубінських може ось це авто з кортежу. Машина належить Департаменту Житлово-Комунального господарства Дніпра. Це саме той департамент, у якого фірми Дубінського виграють мільйонні підряди. Представники департаменту в одному кортежі з Дубінським їдуть до Корбана.



Автомобіль Департаменту житлово-комунального господарства Дніпра

Очолює департамент Владислав Грицай. Чиновника підозрюють у корупційних схемах при встановленні ліфтів. Мер міста підтверджує наявність кримінальної справи на Грицая, однак зазначає, що його влаштовує посада очільника департаменту: "Ситуація дуже проста: наприклад, я можу скористатися тим, що пишуть ніби він "ворюга", і звільнити його за статтею. Але вже завтра він піде в ЄСПЛ (Європейський суд з прав людини – 24 канал)" і він відновиться.



Грицая звинувачують у корупційних схемах

Протягом двох тижнів після одночасного візиту представників департаменту ЖКЖ і Дубінського до Корбана, компанії останнього вчергове виграють тендери на ремонт дахів і теплових мереж в Дніпрі на 20 мільйонів гривень.

Паркувальний бізнес

Паркомісця належать місту і раніше обслуговувались комунальним підприємством "Міськавтопарк". У 2016 дніпровські парковки вирішили передати в управління приватним компаніям. Міська влада заявила, що веде переговори з іноземними інвесторами з Європи. На конкурс виставили найбільш прибуткові парковки. Перемогли не естонці, не литовці, не серби. Цей бізнес забрав собі кіпрський офшор . Офіційного власника якого не знає навіть його ж головний бухгалтер.

Читайте також: Друзям все, а ворогам – закон: Богдан отримав безкоштовну державну охорону, на яку не має права

Обслуговування, за яке кіпріоти отримують 90% вартості паркування, полягає у встановленні паркоматів і нанесенні розмітки. Навіть зарплату паркувальникам платить місто. З тих 10% ціни, які йому перепадають. Фактично, парковки віддали безкоштовно. Все свідчить, що за фірмою стоїть цілком відомий патріот.

Після оголошення планів з передачі парковок кіпрська фірма зареєструвала українську "дочку". Яка і перемагла на тендері. Фірма зареєестрвоана просто за адресою комунального підприємства "Міськавтопарк", в якого відібрали парковки. Директор "Міськавтопарку" Сергій Писаренко. Директори "кіпрської доньки" постійно міняються. Але це завжди люди, пов'язані з Писаренком.



Схема управління паркувальним бізнесом у Дніпрі

А вирішує питання щодо просуванню "схеми" близький товариш Писаренка – Герман Назаренко. Він наносить Корбану регулярні візити. До прикладу, 9 вересня Назаренко виходить з офісу Корбана після кількагодинного засідання. Сідає в лендкрузер, записаний на фірму тестя, екснардепа Юрія Берези.



Герман Назаренко неодноразово відвідував офіс Корбана

Сам Геннадій Корбан підтверджує візити Назаренка. Вони познайомились, коли Назаренко запропонував Корбану оптимізувати паркування у Дніпрі. Натомість сам Герман Назаренко повністю спростовує всі візити в "Амстердам". Варто зазначити, що офіційно жодного паркувального бізнесу у Назаренка немає.

Комунальники, які їздять до Корбана – фігуранти десятків кримінальних проваджень по розкраданню бюджетних коштів. Зокрема у справі тендерів з "Дніпромонтажем". Сам Геннадій Корбан ставиться до цього по-філософськи. За його словами, електро, комунальні підприємства до нього не прїжджають, тільки Ігор Маковцев (директор Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради – 24 канал).



Ігор Маковцев

Весь шлях бюджетних грошей – від тих, хто контролює збір податків, узгоджує план бюджету, голосує за цей бюджет – до тих, хто отримує ці гроші, і в результаті до тих, хто їх витрачає. Всі ці люди проходять через цей кабінет на Дніпровській Набережній – офіс позаштатного радника. Про ці зустрічі можна дізнатись лише провівши десятки днів у спостереженні, про їхні результати не дізнатися з офіційних джерел.

Приїжджати на звіти до бізнесмена з посадою "друг мера міста" наче входить до кола обов’язків місцевих чиновників – від найвищого рівня і до найдрібнішого. А бізнесмени, які є частими гостями, попри купу кримінальних проваджень, продовжують роками отримувати бюджетні гроші на найбільш прибуткових підрядах у місті.