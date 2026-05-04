Неподалік Білого дому сталася стрілянина: поранена одна людина

У Вашингтоні поблизу Білого дому 4 травня сталася стрілянина. Наразі район заблокували спецслужби.

Про це написав консервативний американський журналіст Нік Сортор у соцмережі Х.

Що відомо про стрілянину біля Білого дому?

Про стрілянину Нік Сортор написав близько 23:00 за київським часом. За словами журналіста, Білий дім після цього було переведено в режим блокування, а журналістів відправили до брифінг-руму.

Президент Трамп у безпеці, слава Богу,

– написав Сортор.

У Секретній службі США підтвердили інцидент. Там зазначили, що їхні працівники перебувають на місці події, пов'язаної зі стріляниною за участю поліцейських, на перехресті 15-ї вулиці та Індепенденс-авеню у Вашингтоні, округ Колумбія.

"Одна людина зазнала вогнепального поранення від співробітників правоохоронних органів. Її стан наразі невідомий. Просимо уникати цього району, оскільки на місце події прибули екстрені служби", – йдеться у повідомленні.

Станом на зараз відомо, що Дональд Трамп бере участь у саміті малого бізнесу і ймовірно, він перебуває всередині Білого дому.

Журналіст Нік Сортор також повідомив, що гелікоптер, імовірно, із Дональдом Трампом, уже покинув Білий дім. Цікаво, що вертоліт пролетів над протестувальниками, які зібралися біля резиденції президента США проти ICE.

Інцидент зі стріляниною стався ввечері 25 квітня неподалік Вашингтона під час вечері кореспондентів Білого дому. Після звуків пострілів Дональд Трамп, його дружину та членів адміністрації оперативно евакуювали із зали.

Підозрюваним виявився 31-річний Коул Томас Аллен із міста Торранс, який працював учителем. Його затримали правоохоронці, а згодом госпіталізували.

Згодом стало відомо, що під час стрілянини постраждав офіцер Секретної служби США, але його врятував бронежилет. Постраждалого доставили до місцевої лікарні.

Уже 27 квітня Коула Томаса Аллена звинуватили у замаху на президента Дональда Трампа та інших злочинах, зокрема використання і перевезення вогнепальної зброї. Аллен не визнав себе винним.