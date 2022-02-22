Неприйнятне, – Ердоган про рішення Путіна визнати "псевдореспубліки" на Донбасі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає непринятною "легітимізацію" утворень бойовиків на Донбасі. Політик закликав сторони дотримуватись норм міжнародного права.

Ердоган розкритикував рішення глави Кремля від 21 лютого 2022 року. Раніше з аналогічною позицією виступило МЗС Туреччини.

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Слід дотримуватись здорового глузду, – Ердоган

Ми вважаємо це рішення неприйнятним. Ми закликаємо сторони дотримуватися здорового глузду та міжнародного права,

– зазначив Ердоган.

Раніше президент Зеленський запропонував провести спільний саміт Радбезу ООН, Туреччини та Німеччини. Щодо цього, турецький президент запевнив, якщо члени Радбезу погодяться, то участь обов'язково візьме Анкара.

МЗС Туреччини теж засудило рішення Путіна

Ще вночі 22 лютого Міністерство закордонних справ Туреччини виступило з засудженням "легітимізації" бойовиків. Офіційна Анкара повідомила, що крок Путіна є тотальним порушенням мінських домовленостей.

Ще 21 лютого МЗС Туреччини закликало громадян своєї країни терміново покинути східні області України.

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Реакція світу на "визнання" Путіним бойовиків Донбасу:

Євросоюз вже 22 лютого готовий ухвалити санкції проти Росії. Ймовірно, що каральні обмеження вводитимуть поступово.

Британський прем'єр Борис Джонсон вважає те, що відбувається вторгненням в Україну і Лондон повідомив про санкції.

Німеччина зупинила сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2".

МЗС України викликало з Росії тимчасово повіреного у справах України Василя Покотила для консультацій.

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