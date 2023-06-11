Українські захисники звільнили Нескучне на Донеччині: показуємо на карті

Військові ЗСУ пішли в контрнаступ, про який було чимало розмов останні місяці, та уже навіть досягли перших успіхів. Зокрема, нашим захисникам вдалось звільнити село Нескучне у Донецькій області.

У неділю, 11 червня, у пресслужбі 7-го окремого батальйону "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії 129-ї Обр сил ТрО повідомили, що українські бійці звільнити Нескучне за день перед тим – тобто 10 червня. Де розташований населений пункт – показує 24 Канал.

Дивіться також На порятунок є лічені хвилини: що відомо про "Іскандери", якими Росія атакувала Миргород

Нескучне на карті

Як зазначили у ЗСУ, відбувалась контрнаступальна операція під командуванням майора Олександра Грищука.

Цей населений пункт є частиною Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області. Його площа – 1,213 квадратних кілометри.

Де розташоване село Нескучне: шукайте на карті від Google maps

Зазначимо, що біля села тече річка Мокрі Яли. Відстань від цього населеного пункту до райцентру становить близько 5 кілометрів, станом на 2016 рік у Нескучному проживало близько 600 людей.

ЗСУ у Нескучному: дивіться відео

Контрнаступ української армії