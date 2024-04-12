Веде до впевнених перемог Росії на фронті: в ISW назвали проблеми через нестачу ППО в Україні
Джерело:ISW
Російські загарбники продовжують обстрілювати мирне населення нашої держави, завдаючи підлих ударів. Україна станом на зараз потребує більшої кількості ППО, оскільки її нестача погано впливає на ведення війни.
Так вважають в Інституті вивчення війни. Аналітики стверджують, що розкидане та непослідовне прикриття протиповітряної оборони вздовж фронту сприяє тому, що Росія посилила удари керованими та некерованими плануючими бомбами.
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Впевнене здобуття перемог росіянами
Згідно з оприлюдненою інформацією ISW, російські сухопутні війська користуються своєю здатністю завдавати повітряних ударів по українських передових позиціях для повільного, але впевненого здобуття перемог.
За даними Інституту вивчення війни, російські війська активно використовувати авіабомби для тактичного ефекту під час захоплення Авдіївки, яке окупанти здійснили ще в середині лютого 2024 року.
На думку військових аналітиків, схоже, російські сили знову використовують цю тактику під час наступальних операцій під Часовим Яром. Зауважимо, що там вони б'ють артилерійським вогнем, ракетними ударами й бомбами.
Зазначається, що російські удари змусили Україну приймати складні рішення між забезпеченням протиповітряної оборони великих населених пунктів в тилу й активних районів на передовій.
Фахівці вважають, що ймовірно, Росія таким чином "використовує деградовану парасольку" української протиповітряної оборони, намагаючись зруйнувати українську енергетичну мережу й обмежити оборонно-промисловий потенціал України.
Яка наразі ситуація біля Часового Яру: останні новини
- За останню добу на Бахмутському напрямку наші воїни відбили 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, а також Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
- Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко розповів, що російські військові продовжують штурмувати Часів Яр Донецької області, намагаючись зайняти передові позиції Сил оборони України. Для цього вони використовують різні тактики.
- Противник застосовує різну тактику: накопичення, коли на передові позиції затягуються невеликими групами штурмовики й потім, коли темніє або дозволяють погодні умови, вони починають штурмувати, намагаючись зайняти передові позиції Сил оборони.
- Є й інша тактика, коли після масованих артобстрілів та авіаударів противник із залученням техніки намагається закинути свою штурмову групу наперед для того, щоб вибити Сили оборони із займаних позицій і мати тактичний успіх на полі бою.