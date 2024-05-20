"Обурливо і нелегітимно": Байден і Блінкен відреагували на ймовірні ордери лідерам Ізраїлю
У США відреагували на те, що МКС запросив ордери на арешт для Беньяміна Нетаньягу та Йова Галанта. Їх підозрюють у воєнних злочинах і злочинах проти людяності. Джо Байден та Ентоні Блінкен назвали такий крок ганебним, передає 24 Канал.
У самому Ізраїлі теж засудили рішення Міжнародного кримінального суду. Там назвали антисемітською позицію прокурора МКС Каріма Хана.
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Думка Байдена
Заява прокурора МКС про видачу ордерів на арешт ізраїльських лідерів викликає обурення. І дозвольте мені бути відвертим: що б цей прокурор не мав на увазі, немає ніякої еквівалентності – жодної – між Ізраїлем і ХАМАСом. Ми завжди будемо разом з Ізраїлем протистояти загрозам його безпеці,
– заявив президент США.
Рішення МКС може бути нелегітимним
У цьому ключі висловився Ентоні Блінкен. Він сказав: США відкидають заяву Каріма Хана, бо в ній Ізраїль прирівняли до ХАМАС.
"Це ганебно. ХАМАС – це жорстока терористична організація, яка здійснила найжахливіше масове вбивство євреїв з часів Голокосту і досі утримує в заручниках десятки невинних людей, в тому числі американців", – ідеться в повідомленні.
А ще держсекретар США підкреслив: Америка вважає, що МКС не має юрисдикції у цій справі, оскільки це суд з обмеженою юрисдикцією.
На думку Блінкена, прокурор МКС поспішив. Він мав "надати ізраїльській правовій системі повну і своєчасну можливість продовжити розгляд справи". Адже Держава Ізраїль була готова співпрацювати, а сам Карім Хан мав навідати країну наступного тижня.
Зважаючи на це, у США сумніваються у тому, що розслідування легітимне і достовірне.
В інших ситуаціях прокурор відкладав національні розслідування і співпрацював з державами, щоб надати їм час для проведення розслідування. Прокурор не надав такої можливості Ізраїлю,
– зауважив Блінкен.
Він підсумував: це рішення МКС "нічим не допомагає і може поставити під загрозу поточні зусилля з досягнення угоди про припинення вогню".