Нетаньяху назвав шляхи вирішення конфлікту: серед них окупація Сектора Гази

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наразі бачить два шляхи вирішення конфлікту з палестинцями. Один з них – ізраїльська окупація Сектора Гази.

Про ситуацію протистояння з ХАМАСом глава уряду розповів під час спілкування з 70 послами іноземних держав. Поки що єдиного способу виходу з ситуації Тель-Авів не обрав.

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Є два шляхи домогтись спокою, – Нетаньяху

Є дві можливості домогтися спокою і безпеки: окупувати Газу або створити фактор стримування. Ми не скидаємо з рахунків жодну можливість,

– сказав Нетаньяху.

Щодо того, скільки може тривати обмін ракетними обстрілами. Точної відповіді на це питання у ізраїльського прем'єра нема. Головне для Нетаньяху – виконати завдання операції.

За інформацією ЗМІ, Ізраїль планував розпочинати наземну операцію в Секторі Гази. Проте цього не сталось через аргументи США . Адміністрація Джо Байдена наполягала на уникненні масштабних бойових дій.

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