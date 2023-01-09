Бахмут – нездійсненна мрія: Пригожин хоче виправдатися за ганебний провал вагнерівців

Мало хто помітив, що Пригожин вже зрозумів, що Бахмут йому не взяти. Ця поразка буде максимально болючою для "кухаря" Владіміра Путіна.

Пригожин хотів контролювати ЗС Росії, але не вийшло

Недооцінивши ЗСУ, ПВК "Вагнера" вирішила круто пропіаритися на взятті Бахмута і публічно підписалася взяти місто.

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Цей успіх мав показати високу боєздатність ПВК "Вагнера" порівняно з регулярною армією Росії, а в перспективі – дати Пригожину контроль над збройними силами Росії.

Але щось пішло не так, і під Бахмутом вагнерівці одержали п*зди. Нежданчик, ага. Зараз Пригожин намагається вийти з поразки з мінімальними іміджевими втратами.

Всі помітили резонансне відео, де вагнерівці криють матом Герасимова. Але всі телевізійні "експерти" коментували це як ворожнечу Пригожина з міноборони. У цьому випадку це є глибоко вторинним мотивом.

Пригожин шукає "винних", щоб виправдати себе

Насправді це була спроба перекласти відповідальність за поразку під Бахмутом з "Вагнера" на міноборони, яке, нібито, не забезпечило ПВК Пригожина снарядами.

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Пригожин хоче свою руко*опість перекласти на інших руко*опів, щоб виправдати неспроможність ПВК "Вагнера" досягти озвучених і широко розпіарених цілей.

Ця війна вже розвінчала міфи про силу російської армії, мудрість Путіна, страшних кадирівців і тепер черга дійшла до "професіоналів ПВК", яким з горою "навалює" звичайна піхота ЗСУ.