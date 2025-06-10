Невдовзі буде наступний етап звільнення українських захисників, – Координаційний штаб
- 10 червня між Україною та Росією відбувся новий обмін військовополоненими.
- Наступний етап звільнення українських захисників відбудеться найближчим часом.
Між Україною та Росією 10 червня відбувся новий обмін військовополоненими. Наступний етап звільнення українських захисників відбудеться вже скоро.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
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Коли буде новий етап обміну полоненими
В Координаційному штабі розповіли, що великий обмін полоненими триває. З міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну.
Координаційний штаб продовжує роботу і найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських бранців,
– мовиться у повідомленні.
До слова, новий етап обміну полоненими відбувся 10 червня. Цього разу нашій державі вдалося повернути на батьківщину поранених та тяжкохворих захисників, які потребують негайної медичної допомоги.
Внаслідок цього обміну вдалося звільнити з ворожої неволі військовослужбовців ЗСУ, зокрема представників Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, ДПСУ, Нацгвардії, Державної спеціальної служби транспорту. Під час цього етапу обміну також вдалося повернути захисників Маріуполя, які провели у полоні понад 3 роки.