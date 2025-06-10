Невдовзі буде наступний етап звільнення українських захисників, – Координаційний штаб

Між Україною та Росією 10 червня відбувся новий обмін військовополоненими. Наступний етап звільнення українських захисників відбудеться вже скоро.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

До теми "За нас Україна не забула": зворушливе відео із захисником, якого звільнили з полону

Коли буде новий етап обміну полоненими

В Координаційному штабі розповіли, що великий обмін полоненими триває. З міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну.

Координаційний штаб продовжує роботу і найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських бранців,

– мовиться у повідомленні.

До слова, новий етап обміну полоненими відбувся 10 червня. Цього разу нашій державі вдалося повернути на батьківщину поранених та тяжкохворих захисників, які потребують негайної медичної допомоги.

Внаслідок цього обміну вдалося звільнити з ворожої неволі військовослужбовців ЗСУ, зокрема представників Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, ДПСУ, Нацгвардії, Державної спеціальної служби транспорту. Під час цього етапу обміну також вдалося повернути захисників Маріуполя, які провели у полоні понад 3 роки.