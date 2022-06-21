Невдовзі у кільце візьмуть, позаду – алкаші: окупанти вкотре скаржаться на гірку долю в Україні

Україна почала отримувати більше зброї від західних партнерів, що дозволяє змінити ситуацію на фронті. У деяких районах російські загарбники вже бояться оточення.

Росіяни очікують, що ЗСУ візьмуть їх у кільце

Про це свідчить розмова двох російських військових, яку вдалося перехопити українським розвідникам. Під час розмови окупанти жваво обговорювали становище на лінії фронту.

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Один з російських окупантів під час розмови намагався з'ясувати, чи збираються їх міняти на передовій. Він розповів, що боїться оточення з боку ЗСУ, однак не уточнив район.

За відчуттями скоро в кільце нас візьмуть. З усіх фронтів обходять. Ми рухаємось вперед, а нас збоку обходять. І схід, і захід. Всі в одному місці зібралися,

– сказав він.

Його товариш поцікавився, хто залишився позаду, на що той із сумом відповів "силовики, алкаші. Хорошого нічого немає".

Відео перехопленої розмови російських окупантів

Західна зброя вже робить різницю на Запоріжжі

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух розповів, що допомога західних партнерів надійшла декілька тижнів тому і досить суттєво покращила позиції наших військ. За його словами, ворог уже не почувається так вільно, як раніше.

Українські сили на Запоріжжі просунулися приблизно на 5 – 10 кілометрів, про що інформував мер Мелітополя Іван Федоров. Окрім того, ЗСУ наближаються і до тимчасово окупованого Херсона.

Більше того, українські захисники завдають значних втрат окупантам на острові Зміїний. У вівторок, 21 червня, в оперативному командуванні "Південь" підтвердили удар по Зміїному, про що журналістам 24 каналу інформували днем раніше. В ОК "Південь" заявили, що для удару використали різні сили та способи, а ворог зазнав значних втрат.

Також 21 червня джерела 24 каналу у спецслужбах повідомили, що українські військові знову вдарили декількома ракетами. Повідомляється, що ЗСУ влучили у ворожі об'єкти.

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