Невдовзі Україна отримає необхідну зброю та перейде в інтенсивний контрнаступ, – Подоляк

Наразі Збройні Сили Україні борються за час в очікуванні зброї від західних партнерів. Коли усі постачання надійдуть в Україну, хід війни зміниться й українські війська перейдуть в інтенсивний контрнаступ.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал. Він додав, що коли ЗСУ отримає потужне озброєння, ми відчуємо зміни в новинах із фронту.

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Європа відреагувала із запізненням, проте зброя вже направляється до України

За словами Подоляка, Європа доволі інертна у прийнятті серйозних рішень. Нашим партнерам було складно зламати консервативну систему та бюрократичні процеси, які не давали діяти швидко. Проте зараз ці нюанси враховані й світ надає необхідну підтримку й просто зараз ми отримуємо необхідну зброю. Водночас відкритим залишається питання часу.

"Ми б хотіли отримати цю зброю ще місяць тому. Своєчасна допомога могла зменшити кількість загиблих українців. Утім, Європа приймає рішення поступовіше", – зауважив радник голови ОП.

На питання, коли ми отримаємо достатню кількість зброї, Подоляк відповідає: "Найближчим часом".

Тоді ви побачите більш інтенсивний контрнаступ з нашого боку,

– коментує він.