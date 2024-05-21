Невідомі у масках нападають на жителів Києва: поліція з'ясовує обставини

У мережі почали писати про озброєних нападників у масках, що влаштували полювання на перехожих. Правоохоронці вже взялись за справу.

Власне, 21 травня вранці київські телеграм-канали повідомили з посиланням на місцевих, що на вулиці Олени Теліги невідомі нападають на людей. Журналісти 24 Каналу сконтактували з поліцією столиці для роз'яснення ситуації.

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Озброєні нападники у столиці

Як зазначають пабліки, серед постраждалих від рук озброєних столичних нападників нібито є жінки. Водночас правоохоронці запевняють, що скерували наряди поліції на місце події.

У столиці невідомі зі зброєю нападають на людей, зокрема жінок: дивіться відео з телеграм-каналів

Речник поліції Києва Дмитро Грищенко констатував, що невдовзі всі обставини ситуації будуть з'ясовані. Також правоохоронці ідентифікуватимуть особи невідомих у масках.

На місце скеровано наряди поліції. Усі обставини та особи наразі встановлюють,

– сказав спікер в коментарі 24 Каналу.

Розташована вулиця української письменниці та публіцистки Олени Теліги на правому березі столиці, а саме – на території Подільського та Шевченківського районів. Вона є частиною Малої окружної дороги.

На вулиці Теліги в Києві помітили озброєних осіб: дивіться розташування на карті від Google maps

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