Невідомі у масках нападають на жителів Києва: поліція з'ясовує обставини
У мережі почали писати про озброєних нападників у масках, що влаштували полювання на перехожих. Правоохоронці вже взялись за справу.
Власне, 21 травня вранці київські телеграм-канали повідомили з посиланням на місцевих, що на вулиці Олени Теліги невідомі нападають на людей. Журналісти 24 Каналу сконтактували з поліцією столиці для роз'яснення ситуації.
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Озброєні нападники у столиці
Як зазначають пабліки, серед постраждалих від рук озброєних столичних нападників нібито є жінки. Водночас правоохоронці запевняють, що скерували наряди поліції на місце події.
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Речник поліції Києва Дмитро Грищенко констатував, що невдовзі всі обставини ситуації будуть з'ясовані. Також правоохоронці ідентифікуватимуть особи невідомих у масках.
На місце скеровано наряди поліції. Усі обставини та особи наразі встановлюють,
– сказав спікер в коментарі 24 Каналу.
Розташована вулиця української письменниці та публіцистки Олени Теліги на правому березі столиці, а саме – на території Подільського та Шевченківського районів. Вона є частиною Малої окружної дороги.
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