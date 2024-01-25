У Кривому Розі невідомий обстріляв багатоповерхівку з гранатомета: що відомо про постраждалих
Джерело:Поліція Дніпропетровської області
Надзвичайна подія сталася в одному з районів Кривого Рогу. Там чоловік влучив у багатоповерховий будинок із ручного протитанкового гранатомета.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганство. Наразі тривають пошуки зловмисника.
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Обстріляв будинок з РПГ
25 січня приблизно о 5-тій ранку на території Тернівського району міста пролунав вибух у багатоповерхівці.
Як встановило слідство, невідомий поцілив у будинок з ручного протитанкового гранатомета.
Унаслідок вибуху пошкоджень зазнали декілька квартир. Місцеві ЗМІ писали, що у помешканні, куди прийшовся удар, перебувала молода жінка з маленькою дитиною, хлопчиком від року.
На щастя, постраждалих серед людей немає.
У Кривому Розі сталася НП / Фото Нацполіція
Кримінальні історії: останні випадки
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