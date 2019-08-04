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      Антирейтинг Путіна і бойовики проти сбушників: топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / 24 канал

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – "звільнення" Богдана, рейтинг Путіна пробиває дно та виклики перед "слугами народу".

      1. "Відставка" Богдана: Зеленський повторює помилки Порошенка

      зеленський
      Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Андрій Богдан написав заяву про звільнення з посади голови Офісу Президента.

      "Звільнення" Андрія Богдана: що відомо?

      2. Халатність чи державна зрада: бойовики отримали дані секретних співробітників СБУ

      сбу
      Днями так звана "генеральна прокуратура" квазіутворення "ЛНР" опублікувала перелік співробітників СБУ, які нібито вимагають гроші при перетині українсько-російського кордону на Харківщині.

      Війна на Донбасі – більше читайте тут.

      3. Успіх Зеленського ставить перед Кремлем неприємні питання, – Die Presse

      зеленський
      На пострадянському просторі президент України Володимир Зеленський сприймається як уособлення оновлення. Чого не скажеш про президента Росії Володимира Путіна.

      Ще більше новин та матеріалів про діяльність президента Зеленського.

      4. Путін стрімко втрачає довіру, – Süddeutsche Zeitung

      путінГромадяни Росії вже давно розчарувались у владі. Вибори до Московської думи підверджують цю тезу.

      Більше матеріалів про Володимира Путіна тут.

      5. "Слуга народу": велика фракція – серйозний клопіт

      слуга народу
      Пропрезидентська політсила "Слуга народу" матиме у Верховній Раді нового, IX скликання, 254 нардепа. Це дозволяє СН сформувати монобільшість, оскільки для успішного затвердження законопроектів необхідно лише 226 "багнетів".

      Читайте більше про партію "Слуга народу" тут.

      Читайте також: Путін вбиває авіаударами і брехнею, – Bild викриває пропаганду Росії

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      Автор: Блоги тижня
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Війна на Донбасі Новини політики Новини Росії Андрій Богдан Володимир Путін Публікації
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