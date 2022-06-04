Невзоров відповів, чи готовий воювати на боці України

Вчора, 3 червня, стало відомо, що Олександр Невзоров разом із дружиною отримали громадянство України. Одразу постало запитання, а чи готовий російський журналіст воювати на боці нашої держави.

Олександр Невзоров відповів на це запитання 24 каналу. Він сказав, що наважився б на такий крок, однак сенсу з нього, мовляв, на війні буде мало.

До теми Російський журналіст Невзоров разом з дружиною отримали українське громадянство

"Я набагато ефективніший в інформаційній війні"

За словами журналіста, йому зокрема заважає його вік.

. Народився громадський діяч 3 серпня 1958 року. Наразі йому 63 роки

Мій вік, ймовірно, на жаль (не дозволяє – 24 канал)… Я б із задоволенням пішов би на свою 8 за рахунком війну, але думаю, що набагато більше сенсу і користі використовувати мене там, де я більш ефективний – в тій інформаційній війні, яку я веду упродовж 8 років – із 2014 року,

– наголосив Невзоров.

Хто – зло, а хто – добро, зрозумів давно

Він зауважив, що продовжував би таку війну нібито і без українського паспорта, і без формальної приналежності до України. Адже хто в цій ситуації зло, а хто – добро, зрозумів давно.

"Ще у 2014 році я став одним із тих ізгоїв, яких поступово витісняли зі всіх професіональних ЗМІ у "партизанський ліс" інтернету. Але якщо ви згадаєте цю історію, я не здригнувся і не вагався жодного разу", – зауважив журналіст.

Починаючи з 2014 року, сказав Невзоров, коли Україна стала прокляттям Росії, найголовнішим її ворогом, журналіст жоден з ефірів ніколи не залишав без фінального "Слава Україні!".

Невзоров отримав українське громадянство: що відомо

Російський журналіст разом із дружиною Лідією Невзоровою отримали громадянство України 3 червня.

За словами радника міністра оборони України Антона Геращенка, таке рішення ухвалили начебто за "високі заслуги перед нашою державою". Указ підписав президент Володимир Зеленський.

Сам громадський діяч повідомив, що отримання громадянства сталося не швидко і доволі непросто. Раніше він подякував українцям, які "дозволили зайняти місце серед них".

Овдієнко пояснив стрім із Невзоровим

Після того, як у мережі розкритикували отримання громадянства Олександром Невзоровим, ведучий 24 каналу Артем Овдієнко поспілкувався із російським журналістом.

Овдієнко зауважив, що не вважає Невзорова "хорошим росіянином". Адже той із самого початку заявляв, що у війні винні саме громадяни Росії, а не винятково Володимир Путін.

Ведучий 24 каналу відзначив, що "не треба в цій ситуації шукати зради", зокрема в тому, що російський журналіст отримав український паспорт занадто швидко.

Повний стрім Артема Овдієнка з Олександром Невзоровим: дивіться відео