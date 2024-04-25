Чоловік не прибув до ТЦК вчасно: як його покарають за новим законом

Під час мобілізації чоловіки від 18 до 60 років зобов'язані за викликом з'являтися до військкоматів. У разі ігнорування повісток, на порушників чекає покарання.

Новий закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, визначив поетапний порядок дій щодо військовозобов'язаних, які вчасно не змогли або не захотіли прибути до ТЦК.

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Спізнився або проігнорував виклик до ТЦК

У законі чітко прописано, що мають робити у військкоматі, якщо призовник не з'явився у визначений термін.

Перший етап: Керівник ТЦК звертається до поліції для адміністративного затримання і доставки громадянина.

Другий етап: Якщо затримання неможливе, керівник надсилає особі рекомендованого листа поштою з вимогою прибути до ТЦК. Днем вручення вимоги вважається день розписки або відмови в отриманні.

Третій етап: У військовозобов'язаного є 10 днів, щоб без проблем прийти до ТЦК. Якщо він цього не робить, то військкомат звертається до суду із проханням обмежити порушнику право користуватися транспортними засобами до виконання ним вимоги або її відкликання (після завершення мобілізації).

Четвертий етап: ТЦК видає документ про виконання вимоги або надсилає повідомлення про виконання вимоги до відповідних органів.

Порушення військового обліку та мобілізації